Grupo Bafar, empresa mexicana productora y distribuidora de lácteos y embutidos, anunció la formalización de una inversión estratégica en Ciemsa Foodservice, como parte de un movimiento para reforzar su posición en el segmento de alta gama. A través de un comunicado, publicado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la emisora detalló su plan de acción a través de una estrategia de sinergias que buscan la fusión del modelo de servicios y atención personalizada de Ciemsa con la infraestructura de Bafar Alimentos. El plan también considera el fortalecimiento del portafolio con multicategoría; el objetivo es una mayor oferta comercial a través de una propuesta de multiproteína y multimarca. Y, por último, la optimización logística con la maximización de la red de distribución y eficiencia operativa. Bafar busca garantizar la cobertura y la cercanía con el cliente, de acuerdo con el documento. Sin embargo, el documento aún no da detalles financieros. Hasta el momento, las acciones de Bafar, que cotizan en BIVA, no muestran cambios. En lo que va del año, los títulos bursátiles acumulan un retorno de 25.71% al pasar de 105 a 132 pesos unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg. Bafar es un conglomerado mexicano que cuenta con marcas como Sabori y Parma. Además, suma una red de más de 360 puntos de venta bajo el formato Carnemart. Dentro del negocio de la empresa se registra una participación en servicios financieros, agronegocios y el sector inmobiliario, a través de una participación del 74% en Fibra Nova.