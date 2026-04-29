Cuando un ser querido fallece, no solo se experimenta la angustia, sino que también emergen las responsabilidades legales. En ese instante, los herederos deben determinar si aceptan la herencia, dado que las implicaciones fiscales pueden convertir lo que inicialmente se consideraba una bendición en una nueva fuente de inquietud. En consecuencia, el proceso de reclamación de una herencia está regulado por el Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido a través de legados u otros títulos sucesorios. En España, todos los herederos están obligados a pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta obligación se aplica sin considerar la ubicación de los bienes o el lugar de residencia del difunto. En caso de que los herederos no dispongan de fondos disponibles, tienen la opción de utilizar parte del patrimonio de la propia herencia, siempre y cuando el testamento haya estipulado que el tercio de libre disposición será destinado a tal fin. El Banco de España, mediante su página oficial, ha delineado las orientaciones necesarias para que los herederos puedan llevar a cabo este proceso. En primer lugar, es preciso que soliciten: Una vez recopilada la documentación inicial, las entidades bancarias exigen dos documentos adicionales de notable relevancia: Con respecto a este asunto, según lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 29/1987, se esclarece que: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto". La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disponibilidad de los fondos. La normativa vigente permite que las entidades bancarias autoricen el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el objetivo de cumplir con la obligación tributaria. Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se haya presentado la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma pertinente. Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto. En ciertas circunstancias, los herederos pueden eludir el pago inmediato del impuesto. Si el testamento incorpora la cláusula que asigna el tercio de libre disposición para el abono del tributo, los herederos no precisarán recurrir a sus propios recursos. Asimismo, existen exenciones y reducciones que fluctúan según la Comunidad Autónoma en la que se administre la herencia.