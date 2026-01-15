Dinero del Infonavit para los trabajadores de México

Tener una vivienda digna es un desafío para millones de personas en México. Con ese panorama, en 2026 el Gobierno federal mantendrá en marcha el programa Vivienda para el Bienestar, enfocado en apoyar a personas de bajos recursos que no pueden obtener financiamiento a través de esquemas tradicionales como Infonavit o Fovissste.

La estrategia contempla dos tipos de respaldo: por un lado, un apoyo económico de 40, 000 pesos para la mejora o ampliación de viviendas; por otro, la opción de adquirir una Casa del Bienestar mediante un crédito con condiciones accesibles, pensado para no afectar la estabilidad financiera de las familias.

El Gobierno da subsidio a través del programa Vivienda para el Bienestar

Conoce los detalles de esta oportunidad y sácale provecho a las ayudas del Gobierno. Ten en cuenta los requisitos vigentes a nivel nacional.

¿Cómo funciona el subsidio del Gobierno?

El subsidio se entrega en una sola ocasión y está dirigido a hogares que requieren mejorar su espacio. Puede destinarse a las siguientes actividades:

Construcción de una habitación adicional

Reparación de daños estructurales

Rehabilitación de techos

Adecuación de áreas que hagan la vivienda más segura y práctica

Este recurso no representa una deuda: no se devuelve ni genera intereses, siempre que el beneficiario cumpla con los lineamientos marcados en la convocatoria oficial.

¿En qué municipio está el programa Vivienda para el Bienestar?

Durante 2026, el programa de mejoramiento de vivienda se aplicará en 10 municipios del Estado de México, identificados por su alta densidad poblacional y niveles de rezago social:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco Solidaridad

La inscripción solo se habilita cuando las autoridades anuncian la convocatoria correspondiente, por lo que se recomienda estar pendiente de los comunicados oficiales.

¿Cómo acceder al subsidio del Gobierno?

El trámite se inicia con un pre-registro en línea en la plataforma del IMEVIS. Tras completar los datos, el sistema emite el Formato Único de Bienestar (FUB) con un folio, que debe descargarse y conservarse.

Personal autorizado realiza una visita al domicilio para comprobar la información y evaluar las condiciones de la vivienda.

La selección da prioridad a sectores en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres jefas de hogar, adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.