Oficial | El Gobierno depositará 500.000 pesos cada dos meses a las personas que estén en esta base de datos. (Representación creada con IA)

Cerró el mayor concesionario de autos del país: clausuró 24 sucursales y despidió a más de 400 trabajadores

El Gobierno, a través de Prosperidad Social, deposita hasta $500.000 por ciclo a los hogares vulnerables inscritos en la Renta Ciudadana. No es un pago universal: el monto depende de la composición del hogar y de su clasificación en el Sisbén IV.

El giro no es mensual, sino por ciclos bimestrales: en 2026 hay seis ciclos, de modo que un hogar priorizado puede sumar hasta $3.000.000 en el año si cumple las condiciones de cada pago.

Renta Ciudadana: qué hogares reciben los $500.000 por ciclo

El programa está dirigido a hogares de los grupos A y B del Sisbén IV (pobreza extrema y pobreza moderada). Dentro de ese universo, el monto más alto se reserva para los hogares priorizados:

Familias con niños menores de 6 años en situación de pobreza.

Hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

En 2026 el programa concentra los giros en la línea de Valoración del Cuidado, y el primer ciclo alcanzó a más de 700.000 hogares. Si una familia cobra al mismo tiempo otro subsidio, como la Devolución del IVA, Prosperidad Social entrega el monto más alto entre ambos.

Cronograma de pagos de Renta Ciudadana inicia en febrero para hogares vulnerables en Colombia (foto: archivo).

Cómo consultar con la cédula si tu hogar está en la base de datos

La verificación es gratuita y se hace en línea. Hay que ingresar al portal oficial de Prosperidad Social o del Banco Agrario, indicar tipo y número de documento y la fecha de nacimiento, y el sistema informa si el hogar es beneficiario y tiene un giro disponible. Es clave estar registrado y con los datos al día en el Sisbén IV.

El dinero se cobra por giro, abono a cuenta de ahorros, la billetera digital Bico o en corresponsales como SuperGiros, Efecty y Reval; los hogares bancarizados suelen recibirlo primero. Prosperidad Social insiste en un punto práctico: la consulta y el cobro son siempre por canales oficiales, así que no hay que pagar por supuestos cupos ni entregar datos personales a terceros que prometan “agilizar” el subsidio.