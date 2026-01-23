Miles de mexicanos viven legalmente en Estados Unidos y continúan cumpliendo obligaciones fiscales en México. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria advirtió que solo pueden seguir tributando al SAT quienes tengan correctamente definida su residencia fiscal, ya que de lo contrario pueden enfrentar la suspensión de pagos, cuentas y trámites hasta regularizar su situación.

La aclaración es clave porque no todos los mexicanos en Estados Unidos deben tributar ante el IRS. Algunos conservan su residencia fiscal en México, mientras que otros la pierden al establecerse de manera permanente en el extranjero. Determinar esa condición y notificarla al SAT es el paso central que exige la autoridad fiscal.

SAT: esto deben hacer los mexicanos que viven en Estados Unidos

La ley fiscal mexicana establece que una persona no puede tributar de forma plena y paralela ante el SAT y el IRS como residente fiscal en ambos países. Por ese motivo, el SAT obliga a los contribuyentes a definir formalmente dónde mantienen su residencia fiscal.

Un mexicano puede seguir tributando al SAT aun viviendo en Estados Unidos si:

Mantiene su casa habitación en México.

Obtiene más del 50% de sus ingresos de fuente mexicana.

Conserva en México su centro de intereses vitales.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos deben seguir tributando al SAT si aún mantienen una dirección fiscal en México. Fuente: Archivo.

En esos casos, la persona sigue siendo considerada residente fiscal en México y debe cumplir con declaraciones, pagos y obligaciones ante el SAT, aunque resida en el extranjero.

Cuándo un mexicano debe tributar al IRS

Cuando un mexicano se muda a Estados Unidos y deja de cumplir los criterios de residencia fiscal mexicana, debe presentar ante el SAT el aviso de cambio de residencia fiscal. Este trámite es obligatorio y sirve para informar que ya no tributará como residente en México.

Si el contribuyente sí conserva su residencia fiscal en México, no debe presentar ese aviso, pero sí debe mantener actualizado su RFC, su domicilio fiscal y su régimen tributario. La omisión de estas actualizaciones puede generar bloqueos y observaciones por parte del SAT.

El problema surge cuando una persona vive en Estados Unidos, tributa ante el IRS, pero nunca notificó al SAT su situación fiscal, quedando registrada como contribuyente activo en México sin cumplir obligaciones.

Si el SAT detecta inconsistencias en la residencia fiscal, puede:

Suspender cuentas y pagos fiscales.

Bloquear trámites ante el organismo.

Exigir declaraciones omitidas.

Iniciar revisiones fiscales.

Impedir la correcta aplicación de tratados para evitar la doble tributación.

Uno de los principales trámites que un mexicano debe cumplir al comenzar a residir en Estados Unidos es definir a qué entidad fiscal tributará.