Con la inminente llegada del 2026, miles de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar buscan información sobre el aumento prometido para el próximo año. La Secretaría del Bienestar confirmó que el programa tendrá continuidad y fortalecimiento , aunque aún no revela cifras exactas del incremento.

El programa, que inició operaciones en 2025 por impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente otorga 3,000 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. El apoyo económico busca contribuir a mejorar la autonomía económica de las beneficiarias en un grupo etario que tradicionalmente quedaba fuera de las pensiones para adultos mayores.

Sheinbaum prometió aumento en la Pensión Mujeres Bienestar

Durante la conferencia matutina del 19 de diciembre, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que todos los programas sociales tendrán incrementos en 2026, incluida la Pensión Mujeres Bienestar. Sin embargo, adelantó que será la presidenta Sheinbaum quien anuncie oficialmente los montos específicos en los próximos días.

De cuánto será el aumento de la Pensión Mujeres Bienestar

Montiel ejemplificó el fortalecimiento de los programas sociales comparando la evolución de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, que pasó de 1,160 pesos mensuales por beneficiario en 2018 a 6,200 pesos en diciembre de 2024. “El compromiso trascendental de nuestra presidenta es que continúan los programas y se fortalecerán”, declaró la funcionaria.

Este antecedente genera expectativas entre las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes esperan un incremento proporcional al cálculo de la inflación que refleje el compromiso del gobierno con la protección social. El monto actual de 3,000 pesos bimestrales equivale a 1,500 pesos mensuales, por lo que cualquier aumento representaría un alivio económico significativo .

Cómo completar el registro de nuevas beneficiarias en enero 2026

La Secretaría del Bienestar tiene previsto abrir el periodo de incorporación de nuevas beneficiarias durante los primeros días de enero de 2026. Las mujeres interesadas en registrarse deberán tener preparada documentación específica para agilizar el trámite.

Los requisitos incluyen identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad), acta de nacimiento, CURP impresa de fecha reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial), teléfonos de contacto celular y fijo, además de llenar el formato Bienestar correspondiente.

Las autoridades recomiendan a las posibles beneficiarias tener todos los documentos listos antes de que se publique la convocatoria oficial, ya que la demanda suele ser alta en los primeros días de registro. El programa está dirigido exclusivamente a mujeres entre 60 y 64 años de edad que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por la dependencia federal.