BBVA México anunció un gran beneficio para los mexicanos que estén en busca de acceder a un programa financiero con el objetivo de cubrir los costos de sus estudios. Según dio a conocer la entidad bancaria, a través de la Fundación BBVA México, y como parte de la iniciativa "Becas BBVA para Chavos que Inspiran“, los jóvenes que reúnan una determinada cantidad de requisitos tendrán la posibilidad de conseguir una asistencia económica hasta por un período de 10 años. Checa todos los detalles, condiciones que deben reunirse para cobrar el apoyo y otros beneficios que otorga la institución para los beneficiarios. Según la información que dio a conocer la entidad bancaria para todos los aspirantes que busquen inscribirse en esta asistencia económica, se entregará un total de 2,000 pesos, a lo largo de los 10 meses que dura el ciclo escolar, para que los jóvenes puedan afrontar los gastos de sus estudios. En función del comunicado oficial, la convocatoria general contempla una serie de pasos esenciales que deben seguir los aspirantes para ser considerados elegibles. El programa "Becas BBVA para Chavos que Inspiran" que tiene a cargo la Fundación BBVA México está orientado a todos aquellos estudiantes de secundario que reúnan los siguientes requisitos: Ser de nacionalidad mexicanaEstudiar el primer año de secundaria en una escuela pública con validez oficial, en el ciclo escolar 2026-2027.Tener promedio mínimo de 7.0 al terminar la primaria.Requerir apoyo económico para seguir estudiando Al mismo tiempo, los interesados en aplicar a la beca deberán presentar una serie de documentos esenciales, entre los que se incluyen: Correo electrónico activo y personal. Un solo correo por registro.Documentación e información del estudiante: CURP, acta de nacimiento mexicana, promedio actual de primaria y datos de la secundaria a ingresar.Documentación del padre, madre o tutor legal: CURP, identificación oficial vigente por ambos lados (INE, pasaporte o licencia de conducir). Cabe destacar que una ventaja con la que podrían contar los estudiantes es la posibilidad de mantener la beca hasta por un período de 10 años. Según consigna la entidad bancaria, pueden renovar el apoyo hasta el nivel universitario. Es importante que los aspirantes a recibir la beca tengan en cuenta la fecha límite establecida para inscribirse y formar parte de la lista de beneficiarios de este apoyo. Concretamente, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026, por lo que aquellos estudiantes que quieran anotarse deberán hacerlo a través del siguiente enlace. Los resultados de los solicitantes elegidos, serán publicados el 30 de septiembre próximo en www.fundacionbbva.mx.