En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 19,84 euros y registran un volumen de 510632 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 2,69% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un inicio volátil con alternancias, una racha bajista de cuatro sesiones que llevó el precio a mínimos del periodo y un cierre con dos avances consecutivos que mitigaron, sin revertir, las pérdidas acumuladas.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 19.59%, lo que es notablemente inferior a su volatilidad anual del 29.48%. Este comportamiento indica que, en el último período, la acción de BBVA ha mostrado una mayor estabilidad en comparación con las variaciones más significativas que ha experimentado a lo largo del año. La diferencia sugiere un entorno más controlado en el corto plazo, lo que podría ser positivo para los inversionistas que buscan menores riesgos a corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y a los servicios financieros y desarrolla productos como cuentas y tarjetas, créditos e hipotecas, inversión y seguros, además de soluciones de pago y banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España y México, con presencia relevante en Turquía (Garanti BBVA) y en varios países de América del Sur; datos de interés: fundada en 1857, con fuerte apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y millones de clientes a nivel global.