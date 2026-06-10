Palo para los inquilinos: un prestigioso banco calcula que el precio de la vivienda subirá un 12% este año

BBVA Research estima que el precio de la vivienda seguirá en aumento: un 12 % durante este año y un 5,7 % en 2027 en el mercado español.

Esta desaceleración prevista para el último período estaría relacionada tanto con factores de oferta y demanda como con el alto valor de las propiedades, que reduce la capacidad de compra de gran parte de la población.

Evaluación del Plan de Vivienda

Durante la presentación del informe Situación España, el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Domenech, señaló que el Plan de Vivienda impulsado por el Gobierno “va en la buena dirección”, ya que contempla triplicar la inversión destinada a vivienda pública y asequible hasta alcanzar los 7000 millones de euros.

Palo para los inquilinos: un prestigioso banco calcula que el precio de la vivienda subirá un 12% este año EFE

Además, destacó positivamente el impulso al modelo de colaboración público-privada, la intención de garantizar de forma permanente el parque público de viviendas y el consenso alcanzado con los gobiernos regionales en torno a esta política.

Reclamos por reformas estructurales

No obstante, desde BBVA Research consideran necesarias nuevas reformas para enfrentar problemas vinculados a la escasez de suelo disponible, la falta de mano de obra y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica .

También advierten sobre desafíos de gestión y cuestionan la fragmentación de competencias, así como la posible falta de coordinación entre las administraciones locales y las comunidades autónomas.

En relación con el presupuesto asignado, aunque el informe reconoce de manera favorable su incremento, también advierte que tiene un “alcance limitado”.

Según explicó Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, los recursos previstos solo permitirían ampliar el parque habitacional en unas 33.000 unidades, una cifra todavía muy distante de las 700.000 viviendas que, según estimaciones de la entidad, hacen falta actualmente en el país.