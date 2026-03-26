La aplicación móvil de BBVA México superó los 1,111 millones de accesos mensuales en febrero de 2026, lo que representó un crecimiento de 27% frente a octubre de 2025, tras el lanzamiento de una nueva versión de la plataforma que incorporó herramientas de inteligencia artificial y funciones de hiperpersonalización para los usuarios. En ese periodo, la app alcanzó 27 millones de clientes digitales y acumuló 4,435 millones de accesos en los cinco meses posteriores al relanzamiento, mientras que las funciones personalizadas comenzaron a ganar terreno entre los usuarios: 8 de cada 10 recomendaciones de transferencia sugeridas por el sistema fueron realizadas por los clientes. Durante la presentación de los avances de digitalización, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, explicó que la evolución de la aplicación implicó una transformación más profunda que un simple cambio de interfaz. “Las nuevas funcionalidades responden a esa lógica. Más que sumar herramientas aisladas, BBVA México busca traducir la hiperpersonalización en soluciones concretas para pagos recurrentes, administración de gastos compartidos y acompañamiento financiero”, señaló. Como parte de la estrategia basada en inteligencia artificial, Blue, el asistente virtual del banco, registró más de 20 millones de interacciones en el mismo periodo y generó más de 7 millones de acciones dentro de la aplicación, como transferencias o pagos. La aplicación también concentra una oferta digital que permite realizar operaciones como manejo de cuenta, transferencias nacionales e internacionales, pago de servicios y retiros sin tarjeta, además de herramientas para administrar el dinero como Apartados y productos como la tarjeta de crédito digital sin anualidad. El directivo reconoció que, como ocurre con cambios tecnológicos de esta magnitud, el relanzamiento implicó una fase de adaptación para algunos usuarios; sin embargo, señaló que los indicadores de percepción y recomendación ya recuperaron los niveles previos al lanzamiento. Entre las nuevas herramientas destaca “Grupo de gastos”, una funcionalidad que permite crear grupos, registrar consumos, dividir montos y dar seguimiento a los saldos entre varios participantes, con el objetivo de facilitar la administración de gastos compartidos entre amigos o familiares. La solución centraliza la administración de estos gastos dentro de la aplicación bancaria, lo que evita que los usuarios tengan que recurrir a notas, hojas de cálculo o aplicaciones externas para saber quién pagó y cuánto debe cada integrante del grupo. BBVA México también presentó “Coach Financiero”, una herramienta diseñada para fortalecer la salud financiera de los clientes mediante información y recomendaciones personalizadas sobre control de gasto, generación de ahorro y cumplimiento de metas dentro de la propia app. Actualmente, más de 10 millones de clientes utilizan Apartados, existen más de 250 mil planes activos con saldos promedio superiores a MXN$ 454 millones , y más de 8 mil clientes han invertido más de MXN$ 480 millones a través de BBVA Invest. El banco también amplió el alcance de “En estos días sueles”, un motor de recomendaciones basado en inteligencia artificial que ahora incorpora sugerencias para el pago de servicios recurrentes, como internet o gas, con base en los hábitos transaccionales de cada cliente. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, esta herramienta generó más de 22.8 millones de recomendaciones para pago de tarjeta de crédito y casi 65 millones para transferencias nacionales. En este último caso, la tasa de ejecución alcanzó 77.8%, mientras que para el pago de tarjetas de crédito fue de 19.9%. Con estas funciones, BBVA México busca consolidar su aplicación móvil como una plataforma central para la gestión financiera diaria de sus clientes y reforzar la digitalización de los servicios bancarios en el país. Los bancos tradicionales buscan convertirse en fintechs para sobrevivir y competir, adoptando tecnología digital, agilidad y personalización para mejorar la experiencia del usuario. Esto implica lanzar sus propias plataformas digitales, aliarse con startups, y modernizar sistemas para retener clientes y enfrentar la amenaza de los neobancos, como: NU, Mercado Pago, Plata, Revolut, etc