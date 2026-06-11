En la apertura de mercados de este jueves, 11 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 19,24 euros y registran un volumen de 231534 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA alternó subidas y bajadas al inicio, luego encadenó cuatro sesiones de retrocesos y terminó estable, dejando un balance claramente bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de BBVA se sitúa en 8.96%, mientras que su volatilidad anual es del 29.44%. Dado que la volatilidad semanal (8.96%) es menor que la volatilidad anual (29.44%), se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y a los servicios financieros y desarrolla productos como cuentas y tarjetas, créditos e hipotecas, inversión y seguros, además de soluciones de pago y banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España y México, con presencia relevante en Turquía (Garanti BBVA) y en varios países de América del Sur; datos de interés: fundada en 1857, con fuerte apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y millones de clientes a nivel global.