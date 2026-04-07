Quienes tengan registros en el Buró de Crédito, es importante que sepan que algunas deudas pueden eliminarse del historial. Solo en caso de cumplir ciertos criterios es posible liberarse de las cargas económicas. De acuerdo con la información oficial, esta oportunidad permite sanear la situación financiera y reducir la carga de adeudos que afectan la economía. Se trata de un método efectivo para quitar los registros negativos frente a las autoridades. Conoce los detalles a continuación y sácale provecho a esta alternativa. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos a nivel nacional. Los registros negativos pueden borrarse si cumplen con determinados plazos y montos: Aunque no es posible “salir” del Buró de Crédito -ya que su función es registrar tu comportamiento financiero- sí puedes mejorar el historial con algunas acciones clave: El propio Buró de Crédito también advierte sobre mecanismos como la “quita”, que pueden ayudar a reducir una deuda rápidamente, pero dejan una marca negativa en el historial, lo que puede afectar la calificación crediticia y dificultar el acceso a nuevos financiamientos.