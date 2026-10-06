El domingo 1 de noviembre de 2026 concluye el horario estacional en la frontera norte de México. Por eso, los relojes de esa región deberán atrasarse una hora.

De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre. En 2026, ese día es el 1 de noviembre.

La misma ley establece que, en el territorio nacional, únicamente en la frontera norte se aplica un horario estacional . Esto significa que la mayor parte del país no modifica su reloj en esta fecha.

Dónde se hace el cambio

La ley enumera los estados y municipios donde rige el horario estacional:

Baja California , en todo el estado.

Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, además de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila de Zaragoza: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El horario estacional de la frontera norte termina el domingo 1 de noviembre de 2026.

El horario estacional fronterizo comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y concluye a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

Qué pasa en el resto del país

Fuera de esas zonas, rige un horario estándar según la zona horaria que corresponda a cada estado. La ley reconoce cuatro: Centro, que abarca la mayor parte del territorio; Pacífico, con Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Noroeste, con Baja California; y Sureste, con Quintana Roo.

La norma está vigente desde el 30 de octubre de 2022 y abrogó la Ley del Sistema de Horario de 2001 y el decreto de horario estacional de 2002. Su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación data del 29 de noviembre de 2022.