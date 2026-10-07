Las exportaciones mexicanas son lideradas por segundo año consecutivo por equipos electrónicos y de cómputo.

En medio de la turbulencia por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) las exportaciones tienen el acelerador metido a fondo, incluso cuando el sector automotriz se mantiene estancado.

El mercado mexicano de exportaciones crece a ritmos históricos, donde la manufactura acumula crecimientos anuales superiores a 40% con una profunda transformación detonada desde el otro lado de la frontera norte del país, donde la Inteligencia Artificial y los Data Centers se han consolidado como uno de los principales motores económicos de la Unión Americana.

El auge de la IA empujó las exportaciones de Jalisco y Chihuahua. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El crecimiento es tal, que de acuerdo con CIAL Dun & Bradstreet, las exportaciones crecieron 40.4% anual en agosto y tienen un semestre con tasas superiores a la barrera de 40%.

Al interior, las exportaciones manufactureras avanzaron 42.6% anual, y ahora representan casi u$s 95 de cada u$s 100 que México envía al exterior, su máximo peso histórico.

El freno de mano automotriz contra la hipervelocidad de la IA

Desde el año pasado, el mercado mexicano de las manufacturas está en una profunda transformación.

En el periodo de enero a agosto, el sector tuvo un crecimiento anual de 30.8%, donde el sector automotriz apenas avanzó 0.8%, mientras que las no automotrices de dispararon 45% anual.

En el ramo no automotriz, el crecimiento acelerado se registró en los accesorios electrónicos y equipo eléctrico que avanzaron 80% anual y por segundo año consecutivo es el principal rubro exportador del país.

Con este ritmo de crecimiento proyectado en 28%, se prevé que al cierre de 2026 el valor de los envíos al exterior ascienda a u$s 848 mil millones, alcanzando un máximo histórico equivalente a casi 40% del PIB.

Cambian los nodos exportadores

Como parte de la reconfiguración de las exportaciones, los estados que lideran el mercado manufacturero en México también cambiaron en un solo año, siendo Chihuahua y Jalisco, los grandes ganadores, al tener grandes centros de producción relacionados con la industria electrónica y de centros de datos.

Si bien Chihuahua ya era el principal exportador de México al cierre de junio del año pasado, su participación de mercado pasó de representar 17% del total de las exportaciones, hasta 25%, es decir, una cuarta parte de las exportaciones mexicanas salen de esa entidad, lo que significó un alza de 47% anual, de acuerdo con el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, elaborado por el Inegi.

En Chihuahua convergen empresas como Foxconn, la principal proveedora de hardware para Nvidia, así como Inventec, Wistron, Pegatron, Flex y Keytronic.

Mientras tanto, en ese mismo documento, los datos del Inegi muestran que la entidad más ganadora por el auge de la IA es Jalisco.

En junio del año pasado, las exportaciones de la entidad representaban 7% del total nacional, y el estado gobernado por Pablo Lemus ocupaba el quinto lugar nacional en exportaciones totales.

Pero para junio de este año, las exportaciones alcanzaron 12.1% del total nacional, un avance de 72.8%.

A partir de este resultado, Jalisco desplazó a Nuevo León, Coahuila y Baja California, para ubicarse como el segundo exportador nacional.