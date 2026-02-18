La minería es una industria que sigue dando de que hablar estos días con el anuncio de Algo Grande Copper Corp., que identificó múltiples zonas de mineralización de alto grado de cobre, oro y plata en su proyecto Adelita en Sonora. De acuerdo con la empresa de exploración minera de Vancouver, Canadá, en el proyecto, en el cinturón de cobre Sonora–Arizona, una de las regiones geológicas más activas para la exploración de cobre, oro y plata en Norteamérica, se ubicó en uno de sus pozos más de 40 metros de mineralización skarn. Uno de los pozos más promisorios interceptó más de 40 metros de mineralización skarn distribuida en horizontes previamente desconocidos, extendiendo el potencial del sistema mineralizado del área. Pero Adelita no está sola. Otras mineras han reportado descubrimientos significativos de cobre y metales asociados. Por ejemplo, Axo Copper Corp. encontró cobre de alta ley en superficie en su proyecto La Huerta en Jalisco, con muestras que superan el 10% de contenido de cobre y presencia de oro. Asimismo, empresas como Aztec Minerals Corp. están activando exploraciones en el proyecto Cervantes en Sonora, buscando sistemas porfíricos de oro y cobre (grandes depósitos minerales de baja ley y alto tonelaje) que podrían representar futuros descubrimientos de importancia. En estos depósitos usualmente hay minerales críticos, como molibdeno y otros, lo que suma atractivo a estos proyectos. Además, recientes informes destacan nuevos prospectos de oro y plata de alta ley en proyectos como Claudia en Durango. Este vigor exploratorio coincide con una radiografía más amplia del país como un actor clave en cobre, plata y oro, donde estados como Sonora dominan la producción y las concesiones mineras. Sin embargo, la industria también enfrenta desafíos regulatorios y de seguridad, como revisión de concesiones y tensiones con grupos armados en regiones mineras. El proceso de consolidación en el sector financiero no bancario suma un nuevo capítulo. Crédito Maestro acordó la compra de Kubo Financiero por MXN $610 millones de pesos, integrando a la Sofipo fundada por Vicente Fenoll dentro de la estructura de Financiera Maestra, del empresario Oliver Fernández. La operación amplía el alcance del grupo más allá del crédito vía nómina y le incorpora una plataforma digital enfocada en ahorro y financiamiento al consumo, así como capacidades tecnológicas desarrolladas bajo el marco de las sociedades financieras populares (Sofipos). Es decir, lo que Crédito Maestro está comprando, además de cartera de clientes es la manera rápida a una transición a un modelo híbrido que combine colocación tradicional con servicios financieros digitales. Pero ojo: la adquisición también implica asumir una marca que en el pasado ha enfrentado cuestionamientos reputacionales. Si bien a Kubo no se le vincula a fraudes ni a escándalos regulatorios de gran escala, sí ha acumulado quejas de usuarios, visibles en foros, relacionadas con atención al cliente, procesos de cobranza y percepción de tasas elevadas. El cierre de la transacción aún depende de la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, presidida por Andrea Marván Saltiel, y de la propia autoridad bancaria. Mientras en Panamá Hutchison Ports enfrenta serios problemas legales que amenazan sus operaciones en Balboa y Cristóbal, en México la situación es radicalmente distinta: la operadora avanza con fuerza en Manzanillo. Hutchison Ports TIMSA, filial de la gigante hongkonesa CK Hutchison, concretó una ampliación clave en su terminal de contenedores en el Puerto de Manzanillo, invirtiendo poco más de MXN $690 millones en un nuevo patio externo para contenedores vacíos. El proyecto incorpora equipamiento eléctrico, respondiendo a la necesidad estructural del comercio exterior mexicano: mayor eficiencia en uno de los puertos más dinámicos del Pacífico, que maneja cerca del 70% del flujo contenedorizado nacional. Cabe recordar que En Panamá, la Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión de Hutchison desde 1997, desatando amenazas de arbitraje internacional contra Maersk y tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China. Ojalá en México, con la estabilidad regulatoria de la Coordinación General de Puertos y Semar, la operadora evite tales turbulencias y consolide Manzanillo como hub confiable.