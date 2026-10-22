En esta noticia De la administración de deudas a una tarjeta propia

Kiven, una nueva plataforma de tecnología financiera, busca captar más de 200,000 usuarios en México durante su primer año de operaciones, con una aplicación que permite concentrar la información de distintas tarjetas de crédito, organizar pagos y acceder a financiamiento desde un mismo lugar.

México es el primer mercado elegido para el lanzamiento de esta marca global, respaldada por el grupo internacional KN Group, que tiene oficinas en Nueva York, Singapur y Hong Kong. La apuesta consiste en atender a usuarios que ya tienen acceso a servicios financieros, pero mantienen sus compromisos repartidos entre distintas instituciones y carecen de herramientas para administrarlos de manera integral.

“Primero que nada, buscamos que el usuario tenga confianza de conocer la información, entender los números, entender qué es lo que puede hacer y que vea sus opciones. Y después ya que vea el crédito”, explicó Francisco Hoyos, CEO de Kiven, en entrevista con El Cronista en el lanzamiento de la plataforma.

La plataforma permite cargar estados de cuenta en PDF para organizar saldos, fechas límite de pago y límites de crédito. También incorpora un simulador para consultar las condiciones de un préstamo personal y conocer el calendario de pagos antes de contratarlo, además de recordatorios y opciones para ajustar las fechas de pago a los días en que el usuario recibe sus ingresos.

A diferencia de las aplicaciones enfocadas principalmente en colocar préstamos, Kiven busca posicionarse como una herramienta de administración crediticia. Su modelo contempla ofrecer gratuitamente funciones como la carga de estados de cuenta y la organización de la información financiera, mientras que sus ingresos provendrían de productos como los préstamos personales y las soluciones para la restauración del historial crediticio.

“La idea es que podamos crear algo que cada vez dependa menos de la solicitud de crédito y que dependa más de los resultados”, señaló Hoyos.

El planteamiento responde a un problema que la empresa identifica entre los usuarios de servicios financieros: la dificultad para administrar deudas que se acumulan entre diferentes tarjetas, especialmente cuando los pagos mínimos prolongan el endeudamiento o los compromisos coinciden con los días de menor liquidez.

Evento de lanzamiento de Kiven en la Ciudad de México Yanin Alfaro | El Cronista México

La aplicación busca ayudar a distribuir los pagos y calcular el costo de un financiamiento antes de contratarlo. Sin embargo, la conveniencia de recurrir a un nuevo préstamo dependerá de sus tasas, comisiones y costo total frente a las deudas que se pretende liquidar.

Por ahora, la información financiera debe ser cargada manualmente por el usuario, ya que la plataforma todavía no cuenta con conexión directa a las cuentas bancarias. Para evaluar las solicitudes de financiamiento, la empresa consulta información de las sociedades de información crediticia; las condiciones del préstamo dependen, entre otros factores, del monto solicitado, el plazo y el perfil del solicitante.

De la administración de deudas a una tarjeta propia

La estrategia de Kiven contempla ampliar su oferta más allá de la organización de las finanzas personales. A mediano plazo, la compañía pretende desarrollar una tarjeta de crédito propia, con un proceso de solicitud simplificado y condiciones que los usuarios puedan evaluar antes de contratarla.

El desarrollo de nuevos productos dependerá de la respuesta del mercado y de las necesidades que identifique entre sus usuarios, explicó Hoyos. La empresa también prevé incorporar recompensas, cashback y alianzas con otras compañías para ampliar los beneficios disponibles dentro de la aplicación.

Hoyos suma 20 años de experiencia en inclusión financiera, con trayectoria en microfinanzas, organizaciones gremiales y relaciones con el gobierno. Desde esa experiencia, plantea que el acceso a los productos financieros no resuelve por sí solo las dificultades de los usuarios si no existen herramientas para administrarlos.

“Necesitamos cosas que nos simplifiquen y que no tengamos que ponerle tanta atención a nuestros temas financieros para que podamos seguir adelante con lo que hacemos rutinariamente”, concluyó.