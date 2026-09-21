Cómo reclamar los ahorros de tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit

Los trabajadores formales en México acumulan un ahorro destinado a la vivienda que puede convertirse en un recurso importante al momento del retiro: el dinero depositado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Estos aportes son realizados por los empleadores y se concentran en la Subcuenta de Vivienda de cada empleado.

Lo cierto es que no todos conocen qué ocurre con esos recursos cuando llega la jubilación ni cómo pueden recuperarlos. El procedimiento depende, principalmente, de cuándo comenzó a cotizar cada persona y del régimen de pensión al que pertenece.

Cómo reclamar los ahorros de tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, distinguir entre los esquemas establecidos por las leyes de 1973 y 1997 es fundamental, ya que los requisitos y el destino de los recursos pueden variar según cada caso.

Conoce los detalles del trámite para recuperar los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit y solicita el dinero justo antes de la jubilación del IMSS.

¿Cómo se acumula el ahorro del Infonavit?

Los trabajadores asalariados afiliados al sistema de seguridad social reciben un aporte equivalente al 5% de su salario por parte del empleador. Este monto no se descuenta de la nómina, sino que se deposita en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

El salario registrado ante el Infonavit es importante, ya que las aportaciones patronales se calculan con base en ese monto. Por ello, es recomendable verificar que la empresa tenga registrado correctamente el salario del trabajador.

El ahorro puede utilizarse para fines de vivienda y, al llegar al retiro, los recursos pueden ser devueltos o transferidos según el régimen de pensión y las características de cada caso.

¿Cómo reclamar el ahorro del Infonavit?

Las personas que se pensionan bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden recibir los recursos correspondientes a sus subcuentas de vivienda en una sola exhibición, siempre que cuenten con la resolución de pensión o, cuando corresponda, con una negativa del IMSS.

Para realizar el trámite por internet se requiere contar con una e.firma vigente del SAT y proporcionar una cuenta bancaria con CLABE para recibir el depósito.

Además, el trabajador no debe tener un crédito vigente ni trámites pendientes con el Infonavit. La solicitud puede realizarse mediante Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI).

Quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 pueden encontrar sus recursos distribuidos en diferentes fondos, dependiendo del periodo en el que se realizaron los aportes:

Fondo de Ahorro 1972-1992: reúne las aportaciones realizadas entre mayo de 1972 y febrero de 1992.

Subcuenta de Vivienda 1992: corresponde a las aportaciones realizadas entre marzo de 1992 y junio de 1997.

Subcuenta de Vivienda 1997: concentra las aportaciones realizadas a partir de julio de 1997.

¿Qué ocurre con el ahorro bajo la Ley de 1997?

Para quienes están bajo el régimen de 1997, los recursos acumulados en las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 se transfieren a la Afore, donde se integran a los recursos considerados para el retiro.

En el caso de quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, el ahorro de vivienda corresponde a la Subcuenta de Vivienda 1997.

Cuando llega el momento de la jubilación, los recursos acumulados y sus rendimientos pueden ser transferidos a la Afore, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada trabajador. El procedimiento correspondiente deberá realizarse ante la administradora de fondos para el retiro.

Si existen recursos del Fondo de Ahorro 1972-1992, estos pueden requerir un trámite específico ante el Infonavit para solicitar su devolución.