Colocar aceite de coco en las puntas del cabello: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El aceite de coco para el cabello es un ingrediente ampliamente utilizado en el cuidado capilar gracias a sus propiedades hidratantes, nutritivas y protectoras. También puede ayudar a controlar el frizz y mejorar el aspecto de la fibra capilar.

El estudio de Rele y Mohile, publicado en Journal of Cosmetic Science en 2003, encontró que el aceite de coco reduce la pérdida de proteínas tanto en cabello dañado como no dañado , utilizado antes y después del lavado. Los autores relacionaron este efecto con el ácido láurico y su capacidad penetrar en la fibra capilar.

Colocar aceite de coco en las puntas del cabello: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Por sus características, puede utilizarse en diferentes tipos de cabello, desde melenas finas y lisas hasta cabellos rizados, naturales, teñidos o dañados. Además, puede aplicarse de forma directa o a través de productos cosméticos como champús, mascarillas, sérums y lociones.

Beneficios del aceite de coco en el pelo

El aceite de coco se caracteriza por tener una estructura lipídica que presenta afinidad con la fibra capilar. Uno de sus principales componentes es el ácido láurico, un ácido graso saturado que tiene afinidad con las proteínas del cabello y, debido a su bajo peso molecular, puede penetrar con facilidad en la fibra.

Esta característica permite que el aceite actúe desde el interior y aporte diferentes beneficios al cuidado capilar.

Entre sus principales propiedades se encuentran:

Acción antimicrobiana: puede contribuir a reducir algunos factores asociados con la caspa.

Propiedades nutritivas: sus ácidos grasos y vitaminas ayudan a nutrir la fibra capilar.

Efecto hidratante: contribuye a combatir la sequedad del cabello.

Acción antioxidante: ayuda a proteger el cabello frente a los radicales libres. Aplicado antes de la exposición solar, también puede aportar cierta protección frente a la radiación.

¿Para qué sirve el aceite de coco en el cabello y cómo se puede utilizar?

El aceite de coco puede incorporarse a las rutinas de cuidado capilar de diferentes maneras. Su uso puede resultar interesante tanto para cabellos naturales, lisos o rizados, como para melenas teñidas o dañadas.

Una de las opciones es utilizarlo puro, aplicándolo sobre el cabello seco o húmedo a modo de mascarilla. Puede distribuirse por la melena y, según la necesidad, masajearse también sobre el cuero cabelludo. Después de dejarlo actuar durante unos minutos, se retira mediante el lavado.

Otra alternativa consiste en utilizarlo únicamente en las puntas, especialmente cuando están secas o dañadas, y continuar después con el peinado habitual.

También puede encontrarse como ingrediente de diferentes formulaciones cosméticas, como champús, mascarillas, cremas y sérums capilares, diseñados para acondicionar, reparar, nutrir y revitalizar el cabello.