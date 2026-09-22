El robo de vehículos asegurados en México cayó 16% durante el último año.

Entre julio de 2025 y junio de 2026 se registraron 50,891 vehículos asegurados robados en México, una reducción de 16% frente a los 60,698 reportados en el periodo anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ; sin embargo, la recuperación de autos también muestra un menor ritmo durante 2026.

Durante el último año fueron localizados poco más de 23,000 vehículos asegurados, mientras que el promedio mensual de recuperación pasó de 1,976 unidades a 1,858 durante 2026, lo que implica una disminución de 6%.

Reportar el robo de auto en las primeras horas puede ser clave

La rapidez con la que el propietario reporta el robo puede influir en las posibilidades de localizar la unidad.

De acuerdo con información de la AMIS, 60% de los vehículos recuperados fueron localizados cuando el robo se reportó durante las primeras cuatro a seis horas.

“La disminución en el robo de vehículos asegurados es una señal positiva, pero este delito continúa representando un riesgo para los conductores. Ante un robo, actuar con rapidez y conocer el proceso para reportarlo puede ser determinante para facilitar la localización del vehículo”, señaló Pilar García, CEO de Rastreator.mx.

La directiva agregó que contar con una póliza de seguro de auto que incluya cobertura de robo total permite al propietario tener un respaldo financiero ante este tipo de siniestros.

¿Qué hacer si te roban el auto?

Ante el robo de un vehículo, el primer paso es notificarlo inmediatamente a la aseguradora y a las autoridades. El proceso puede variar entre compañías, pero generalmente contempla:

Contactar a la aseguradora: proporcionar el número de póliza, datos de contacto y la información sobre el lugar y fecha del robo, así como la agencia del Ministerio Público a la que acudirá el afectado.

Presentar la denuncia ante la autoridad: entregar datos de la unidad como número de serie y motor, placas, marca, modelo y color. La autoridad emitirá el reporte o informe correspondiente.

Reunir la documentación: la aseguradora puede solicitar documentos que acrediten la propiedad del vehículo, como factura, título de propiedad, denuncia y una identificación oficial.

Dar seguimiento con la aseguradora: mantener comunicación para conocer el estado de la reclamación y atender los pasos necesarios para la recuperación o indemnización.

Si el vehículo no es localizado, el proceso puede continuar como una reclamación por pérdida total, dependiendo de las condiciones de la póliza y de los plazos establecidos por cada aseguradora.

En caso de que la unidad sea recuperada, el propietario deberá informar a la compañía para realizar el proceso de liberación. Si presenta daños, podrá ser canalizada a reparación conforme a las condiciones de la cobertura contratada.

¿Qué seguro de auto cubre el robo?

El seguro contra robo de auto puede incluir una indemnización cuando la unidad es robada y no recuperada, de acuerdo con las condiciones de la póliza.

Entre las coberturas que suelen contemplar protección ante robo total se encuentran:

Cobertura Limitada.

Cobertura Amplia.

Cobertura Amplia Plus.

El monto de la indemnización dependerá de las condiciones contratadas y del valor del vehículo establecido en la póliza.

Aunque el robo de autos asegurados registra una disminución en México, el impacto económico para las familias que enfrentan este delito continúa siendo relevante. De acuerdo con la información proporcionada por Rastreator.mx, un robo de vehículo puede representar una pérdida de alrededor de MXN$ 170,000 para una familia.

Por ello, además de reportar el robo lo antes posible, revisar qué incluye el seguro de auto y si contempla cobertura contra robo total puede ser determinante para contar con respaldo económico ante este tipo de siniestro.