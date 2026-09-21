Cambia la hora en 2026, pero solo en estas zonas de México: cuándo y cómo hay que ajustar los relojes en las zonas fronterizas

Desde 2022, México dejó de aplicar el horario de verano en la mayor parte de su territorio. La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos estableció un horario estándar para el país y mantuvo un horario estacional únicamente en determinadas zonas de la frontera norte.

Por eso, no todos los estados ni municipios mexicanos deben modificar sus relojes. El cambio continúa vigente en los municipios fronterizos contemplados por la legislación, debido a su ubicación y a la necesidad de mantener una correspondencia horaria con la frontera de Estados Unidos.

Cambia la hora en 2026, pero solo en estos lugares de México: cuándo y cómo hay que ajustar los relojes en las zonas fronterizas

Conoce más sobre este ajuste y prepárate para cambiar el reloj próximamente.

¿Cuándo cambia el horario en la frontera norte?

De acuerdo con el artículo 5 de la ley, el horario estacional fronterizo norte comienza a las 02 del segundo domingo de marzo y termina a las 02 del primer domingo de noviembre.

En 2026, el horario estacional comenzó el domingo 8 de marzo y finalizará el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora en las zonas donde aplica.

¿En qué zonas de México cambia el horario en 2026?

La legislación establece el horario estacional para determinados municipios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, además de todo el estado de Baja California.

Los municipios de Coahuila son Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. En Nuevo León, el cambio aplica únicamente en Anáhuac.

En Tamaulipas, los municipios comprendidos son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

En Chihuahua, el horario estacional se aplica en Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Finalmente, el régimen también comprende todo el estado de Baja California.

Excepciones: Sonora y Quintana Roo

Sonora y Quintana Roo no realizan el cambio de horario estacional. La ley establece que Sonora pertenece a la Zona Pacífico, mientras que Quintana Roo forma parte de la Zona Sureste. Ambos mantienen su horario estándar durante el año.

En consecuencia, mientras algunas localidades de la frontera norte adelantan o atrasan sus relojes dos veces al año, la mayor parte de México mantiene un horario fijo durante los doce meses.

¿Por qué se eliminó el horario de verano?

El antiguo horario de verano dejó de aplicarse en la mayor parte del país a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de los Husos Horarios, publicada en octubre de 2022. La Secretaría de Energía informó entonces que México pasaría a utilizar un horario estándar según las diferentes zonas horarias, con la excepción del régimen estacional de la frontera norte.