Cada vez son más las personas que optan por soluciones naturales para mantener un aroma agradable en el hogar, dejando de lado los aerosoles y ambientadores comerciales. Uno de los trucos caseros que ganó popularidad consiste en hervir tres ingredientes muy comunes: hojas de laurel, ramas de canela y clavos de olor.

Al calentarse, estos ingredientes liberan una fragancia intensa con notas herbales y especiadas que perfuma la casa durante varias horas. Además de ser una opción económica, permite aromatizar los ambientes sin recurrir a productos con fragancias artificiales.

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¿Para qué sirve hervir laurel, canela y clavo de olor?

Esta preparación funciona como un ambientador natural gracias a los aceites esenciales presentes en cada uno de sus ingredientes.

El laurel aporta un aroma fresco, la canela añade un toque cálido y dulce, mientras que el clavo de olor intensifica la mezcla con un perfume especiado. En conjunto, ayudan a disminuir olores persistentes, como los que deja la cocina, la humedad o los espacios poco ventilados, proporcionando una sensación de frescura en el hogar.

Cómo preparar este aromatizante casero

No se necesitan ingredientes difíciles de conseguir y la preparación casera lleva apenas unos minutos.

Ingredientes

6 a 8 hojas de laurel.

2 ramas de canela.

8 a 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

Preparación

Coloca el agua en una olla.

Incorpora las hojas de laurel, la canela y los clavos de olor.

Lleva la mezcla a ebullición.

Cuando comience a hervir, reduce el fuego y deja cocinar entre 15 y 20 minutos.

Mantén la olla destapada para que el vapor distribuya el aroma por la casa.

Si el líquido se evapora, puedes agregar un poco más de agua para prolongar el efecto aromático.

¿Por qué este truco se volvió tan popular?

A diferencia de muchos aromatizantes comerciales, esta alternativa utiliza ingredientes naturales que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Además, permite ajustar la intensidad del aroma según las preferencias de cada persona, simplemente modificando la cantidad de laurel, canela o clavo de olor utilizada.

Su bajo costo, la facilidad de preparación y la posibilidad de perfumar los ambientes sin emplear aerosoles ni fragancias sintéticas han convertido a este método en una de las opciones caseras favoritas para mantener un olor agradable en el hogar de forma sencilla y natural.