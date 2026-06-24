Los trabajadores en México poseen la posibilidad de recuperar en su totalidad los fondos aportados a su Subcuenta de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) una vez que alcanzan la etapa de retiro.

A lo largo de su trayectoria laboral y desde el momento de acceso a la seguridad social, cada empresa en la que se ha trabajado ha realizado una contribución equivalente al 5% del salario a una cuenta a nombre del empleado. Este monto, no se descuenta del salario, sino que se considera un beneficio adicional.

Cómo recuperar tu dinero de Infonavit: el requisito indispensable

El Infonavit devolverá dinero a los trabajadores una vez retirados con la única condición de nunca haber comprado una casa. No existe un tiempo límite para solicitar la devolución de los ahorros, el dinero no se perderá.

Durante toda la vida laboral, el dinero se fue acumulando, generó rendimientos y permitió sacar un crédito con el Infonavit; pero si no se ha solicitado un financiamiento o se ha terminado de pagar el crédito y aún hay saldo en la Subcuenta de Vivienda, se puede solicitar su devolución.

El trámite para recuperar el dinero ahorrado en la Subcuenta de Infonavit se puede realizar de manera expedita y gratuita desde Mi Cuenta Infonavit . No existe un plazo máximo para solicitarlo, así que el monto no se pierde y permanece seguro.

Cómo solicitar la devolución de tu dinero en Infonavit

Es crucial que la petición de reembolso se realice inmediatamente después de que se haya confirmada la resolución de la pensión.

Requisitos para retirar tu ahorro del Infonavit

Existen diversos requisitos que están determinados por el tipo de fondo en el que se conserve el ahorro y por el régimen de la Ley del Seguro Social bajo el cual uno esté inscrito:

Régimen 97: es de aplicación definitiva para aquellos trabajadores que iniciaron laborando después del 1° de julio de 1997, así como de manera opcional para quienes poseen aportaciones tanto previas como posteriores a esta fecha. Los recursos disponibles en la Subcuenta de Vivienda 92 y Subcuenta de Vivienda 97 Fondo de Ahorro 72-92 y/o Subcuenta de Vivienda , solamente se deberá solicitar la devolución de estos dos fondos en el Infonavit. es de aplicación definitiva para aquellos trabajadores que iniciaron laborando después del 1° de julio de 1997, así como de manera opcional para quienes poseen aportaciones tanto previas como posteriores a esta fecha. Los recursos disponibles en la son enviados a la Afore para integrar el monto que definirá la pensión. Por otro lado, si se tiene saldo en el, solamente se deberá solicitar la devolución de estos dos fondos en el Infonavit.

Régimen 73: se aplica de manera definitiva para las y los trabajadores que comenzaron su labor antes del 1° de julio de 1997 y que no cuentan con aportaciones posteriores a esta fecha; y de forma opcional para aquellos que tienen aportaciones tanto previas como posteriores. Este régimen garantiza la devolución de todos los recursos disponibles en el Infonavit, junto con los rendimientos generados.

El monto que reintegra el Infonavit se basa en la cantidad de dinero ahorrada en la Subcuenta. Este se devuelve en su totalidad, sin limitaciones. Para determinar la cifra precisa, se pueden seguir los siguientes pasos:

Acceder a Mi Cuenta Infonavit utilizando el Número de Seguridad Social (NSS) y la contraseña correspondiente. En caso de no estar registrado, es posible dar de alta en la opción “Crear una Cuenta” , proporcionando la información solicitada. Seleccionar la pestaña “Mi ahorro” , que se encuentra en el menú de opciones. Acceder a “Cuánto ahorro tengo” . Se mostrará toda la información referente a sus ahorros, proporcionando claridad sobre la cantidad disponible en el Infonavit.

Para aquellos que deseen obtener información más detallada, se recomienda descargar el Resumen de Movimientos a través de Mi Cuenta Infonavit o mediante la aplicación móvil.