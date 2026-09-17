Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Gobierno de México por medio del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, tiene activo el programa de Reestructura de UMA a pesos en los créditos catalogados como “deteriorados”.

Entre los objetivos del Programa “Reestructura de UMA a pesos” se encuentra la posibilidad para el derechohabiente a regularizar su crédito cambiando la condición crediticia a pagos fijos con el beneficios de una tasa de interés fija bajo el “plazo contractual remanente”.

FOVISSSTE

Condiciones básicas financieras para acceder a la reestructura de UMA a pesos

El usuario que quiera hacer este cambio deberá contar con una mensualidad fija de ganancia, la cual debe equivaler al “30% del sueldo básico que percibe al momento de la reestructura”.

En cuanto al plazo, se debe tener en cuenta el plazo contractual de 30 años o 720 quincenas, en ese caso, el plazo remanente de los 30 años se les resta el tiempo que “lleva originado el crédito y el plazo resultante será el que se utilice para pagar”.

El saldo que quede luego de cuantificar el saldo en pesos con un interés del 10,54%, será “la cantidad que pagará la persona acreditada con su mensualidad fija por el plazo”.

En ese caso, aclara el Gobierno, “La cantidad resultante de restar el monto y el saldo en pesos, misma que será cubierta por el FOVISSSTE”.

Cómo tener tu casa propia pagando en pesos. FOVISSSTE

Al cambio de UMA a peso podrán acceder las personas acreditadas con estatus laboral “activo” o “pensionado” que tengan una diferencia entre el descuento por nómina y la obligación de pago del sistema, siempre que el adeudo vencido generado por esa diferencia sume un monto equivalente a seis veces su obligación de pago mensual.

Paso a paso para solicitar la reestructuración del crédito FOVISSSTE de UMA a pesos

Para el registro y validación del estado de la cuenta es necesario hacer el registro en la página oficial de FOVISSSTE, en acciones y programas, estado de cuenta y finalmente en Nuevo estado de cuenta.

Registra tus datos para consultar tu estado de cuenta Verifica si te aparece el mensaje con la invitación para reestructurar tu crédito Elige la opción Reestructura de UMA a pesos interna Fovissste y da clic en aceptar Deberás llenar un formulario en el que te indicaremos la documentación requerida y el correo al que deberás enviarla Recibirás un correo con tu folio RUP Contarás con 10 días naturales para enviar la documentación al correo que te indicamos Tu documentación será revisada y verificada. Si todo está correcto, recibirás un correo de confirmación para avisarte que la reestructura está aprobada Un apoderado legal de Fovissste te contactará para informarte de las nuevas condiciones de tu crédito y aclarar dudas Si aceptas deberás firma la carta de nuevas condiciones de tu crédito Te notificaremos para que acudas a la notaría y firmes el contrato de Reestructura de UMA a pesos.

El Gobierno de México aclara que los gastos notariales corren por cuenta de FOVISSSTE. Este proceso de reestructura de crédito de UMA a pesos no impide el acceso a un nuevo crédito en pesos siempre y cuando el pago del crédito esté al día y se haya pagado de forma regular.