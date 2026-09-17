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El Gobierno de México por medio del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, tiene activo el programa de Reestructura de UMA a pesos en los créditos catalogados como “deteriorados”.
Entre los objetivos del Programa “Reestructura de UMA a pesos” se encuentra la posibilidad para el derechohabiente a regularizar su crédito cambiando la condición crediticia a pagos fijos con el beneficios de una tasa de interés fija bajo el “plazo contractual remanente”.
Condiciones básicas financieras para acceder a la reestructura de UMA a pesos
El usuario que quiera hacer este cambio deberá contar con una mensualidad fija de ganancia, la cual debe equivaler al “30% del sueldo básico que percibe al momento de la reestructura”.
En cuanto al plazo, se debe tener en cuenta el plazo contractual de 30 años o 720 quincenas, en ese caso, el plazo remanente de los 30 años se les resta el tiempo que “lleva originado el crédito y el plazo resultante será el que se utilice para pagar”.
El saldo que quede luego de cuantificar el saldo en pesos con un interés del 10,54%, será “la cantidad que pagará la persona acreditada con su mensualidad fija por el plazo”.
En ese caso, aclara el Gobierno, “La cantidad resultante de restar el monto y el saldo en pesos, misma que será cubierta por el FOVISSSTE”.
Al cambio de UMA a peso podrán acceder las personas acreditadas con estatus laboral “activo” o “pensionado” que tengan una diferencia entre el descuento por nómina y la obligación de pago del sistema, siempre que el adeudo vencido generado por esa diferencia sume un monto equivalente a seis veces su obligación de pago mensual.
Paso a paso para solicitar la reestructuración del crédito FOVISSSTE de UMA a pesos
Para el registro y validación del estado de la cuenta es necesario hacer el registro en la página oficial de FOVISSSTE, en acciones y programas, estado de cuenta y finalmente en Nuevo estado de cuenta.
- Registra tus datos para consultar tu estado de cuenta
- Verifica si te aparece el mensaje con la invitación para reestructurar tu crédito
- Elige la opción Reestructura de UMA a pesos interna Fovissste y da clic en aceptar
- Deberás llenar un formulario en el que te indicaremos la documentación requerida y el correo al que deberás enviarla
- Recibirás un correo con tu folio RUP
- Contarás con 10 días naturales para enviar la documentación al correo que te indicamos
- Tu documentación será revisada y verificada. Si todo está correcto, recibirás un correo de confirmación para avisarte que la reestructura está aprobada
- Un apoderado legal de Fovissste te contactará para informarte de las nuevas condiciones de tu crédito y aclarar dudas
- Si aceptas deberás firma la carta de nuevas condiciones de tu crédito
- Te notificaremos para que acudas a la notaría y firmes el contrato de Reestructura de UMA a pesos.
El Gobierno de México aclara que los gastos notariales corren por cuenta de FOVISSSTE. Este proceso de reestructura de crédito de UMA a pesos no impide el acceso a un nuevo crédito en pesos siempre y cuando el pago del crédito esté al día y se haya pagado de forma regular.