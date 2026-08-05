Está confirmado | Infonavit repartirá 160,000 pesos a todos los trabajadores que coticen en el IMSS

El crédito Mejoravit Solo para Ti es una alternativa del Infonavit destinada a trabajadores que necesitan reparar, ampliar o remodelar una vivienda sin utilizar el inmueble como garantía.

El financiamiento puede emplearse para cambiar pisos, renovar la cocina o el baño, pintar, impermeabilizar o realizar otras mejoras que no afecten la estructura de la propiedad. El respaldo del préstamo es el dinero acumulado por el trabajador en su Subcuenta de Vivienda.

¿Cuánto dinero presta Mejoravit Solo para Ti?

El monto disponible va desde $10,698.67 hasta $169,039.02, aunque no puede superar el 90% del saldo que el solicitante tenga acumulado en su Subcuenta de Vivienda.

La tasa de interés y el plazo dependen de la cantidad elegida:

Para créditos de hasta $42,794.69 , la tasa es del 10% anual fija y el plazo puede ser de uno a cinco años.

Para cantidades superiores a $42,794.69, la tasa es del 11% anual fija y el periodo de pago puede extenderse hasta diez años.

El crédito se entrega de manera individual. Además, la suma de la edad del solicitante y el plazo seleccionado no puede superar los 70 años; en el caso de las mujeres, el límite es de 75 años.

La vivienda puede estar a nombre del trabajador, de su cónyuge o concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros. Sin embargo, el derechohabiente debe habitar el inmueble donde se realizarán los trabajos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el crédito?

Para acceder a Mejoravit Solo para Ti, el trabajador debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser derechohabiente del Infonavit y tener una relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore.

Tener actualizados sus datos biométricos.

Autorizar la consulta de su historial en el Buró de Crédito.

No tener otro crédito vigente con el Infonavit.

Contar con dinero suficiente en la Subcuenta de Vivienda.

Presentar un proyecto o presupuesto de las mejoras que se realizarán.

Es oficial | Infonavit depositará hasta 2 millones de pesos a los mayores de 60 que cumplan sólo con dos requisitos (foto: archivo).

El interesado también deberá presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio y un estado de cuenta bancario a su nombre, con RFC y CLABE interbancaria. La cuenta no puede ser mancomunada.

Cuando la vivienda pertenezca a un familiar, será necesario entregar las actas o documentos que permitan acreditar el parentesco, además del título de propiedad o comprobante de legítima posesión del inmueble.

¿Cómo solicitar Mejoravit Solo para Ti?

El procedimiento comienza en Mi Cuenta Infonavit. En esa plataforma, el trabajador puede consultar si cumple con las condiciones, conocer el monto disponible y realizar su precalificación.

Después deberá elegir la cantidad y el plazo, autorizar la revisión del Buró de Crédito, descargar los formatos correspondientes y preparar el presupuesto de la obra. La solicitud y los documentos requeridos deberán integrarse para formalizar el financiamiento.

Una vez utilizado el dinero, el beneficiario tendrá que presentar evidencia de las mejoras. El Infonavit solicita cargar en Mi Cuenta Infonavit al menos una fotografía de los trabajos realizados, junto con tickets, facturas u otros comprobantes. Las evidencias deben reunirse en un solo archivo PDF de hasta 20 MB.