CFEnergía abastecerá de gas natural a Transition Industries, desarrolladora del proyecto Pacífico Mexinol, que se encargará de producir metanol ultra bajo en carbono. Las empresas firmaron un acuerdo para que CFEnergía abastezca de aproximadamente 160 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al proyecto Mexinol, que se ubica cerca de Topolobampo, Sinaloa. El suministro será proporcionado por CFEnergía a precios de mercado y optimizará el uso de la infraestructura existente, y obtendrá el gas natural de los Estados Unidos. La firma del contrato con CFEnergía permite iniciar la fase de construcción y confirma el calendario previsto para que Mexinol entre en operación entre finales de 2029 y principios de 2030. Cuando entre en funciones, Mexinol, subsidiaria de Transition Industries, será la instalación de productos químicos ultra bajos en carbono más grande del mundo, con una producción estimada de 1.8 millones de toneladas métricas anuales de metanol azul, así como 350,000 toneladas métricas anuales de metanol verde. En un comunicado, Transition Industries recordó que la inversión total para Mexinol supera u$s 3,500 millones, con una ubicación estratégica en el Pacífico mexicano que permite exportar a los mercados con mayor demanda de metanol limpio. “Este contrato refuerza la posición de Mexinol como una inversión estratégica clave, fortaleciendo la competitividad industrial de largo plazo de México y del estado de Sinaloa. El proyecto además impulsa el desarrollo económico bilateral mediante la creación de empleos tanto en México como en Estados Unidos, así como la exportación y consumo de más de 4,000 millones de dólares en gas natural estadounidense. Se espera que la inversión detone el desarrollo de industrias derivadas en México y asegure un mayor consumo doméstico de metanol”, señaló Rommel Gallo, CEO de Transition Industries. Proyecto clave La empresa señaló que Mexinol posiciona a México como un proveedor confiable de metanol de bajas emisiones para el mercado asiático, incluido Japón, al tiempo que fortalece el desarrollo del mercado interno y la industria química mexicana. Como parte de los acuerdos ya obtenidos, Mitsubishi Gas Chemical (MGC), empresa con sede en Tokio, se comprometió a adquirir aproximadamente el 50% de la producción del proyecto. El proyecto se ubica en el municipio de Ahome, Sinaloa, cercano al puerto de Topolobampo, una localización que facilita la exportación del producto, el acceso a mercados globales, al tiempo que impulsa el desarrollo del mercado nacional y la integración de la industria química del país, aseguró Transition Industries. La construcción de la planta generará 6,000 empleos directos en Sinaloa, mientras que una vez que entre en funciones, Mexinol generará al menos 450 empleos permanentes, entre directos e indirectos.