Los CETES son títulos del Gobierno federal que se compran a precio de descuento, por debajo de su valor nominal de 10 pesos, y se cobran por ese valor al vencimiento. La diferencia es tu ganancia. Imagen: Shutterstock.

Quien invierte 100.000 pesos en CETES recibe al vencimiento el capital más un rendimiento que depende de la tasa de la subasta semanal y de los días del plazo. Con las tasas de la subasta del 6 de octubre de 2026, el resultado bruto va de 473,67 pesos a 28 días a 3493,39 pesos a 182 días.

Las cifras se consultaron el 11 de octubre de 2026 y cambian cada semana: la próxima subasta está prevista para el martes 13 de octubre, por lo que conviene recalcular con la tasa vigente el día en que vayas a invertir.

Cómo se calcula el rendimiento de los CETES

Los CETES son títulos del Gobierno federal que se compran a precio de descuento, por debajo de su valor nominal de 10 pesos, y se cobran por ese valor al vencimiento. La diferencia es tu ganancia. CETESdirecto ofrece plazos de 28, 91, 182, 364 y 728 días.

Para estimar el rendimiento bruto puedes usar una fórmula sencilla: monto invertido × tasa anual × días del plazo ÷ 360. Es un cálculo aproximado que no descuenta impuestos ni toma en cuenta la inflación.

Antes de comprar, consulta la tasa de la última subasta en Banxico o en CETESdirecto, que muestra la tasa bruta de la última subasta publicada.

Cuánto recibes a 28, 91 y 182 días

En la subasta del 6 de octubre, Banxico publicó tasas anuales de 6,09 % a 28 días, 6,78 % a 91 días y 6,91 % para el plazo de seis meses. Con 100.000 pesos, a 28 días el cálculo es 100.000 × 6,09 % × 28 ÷ 360 = 473,67 pesos, por lo que recibes 100.473,67. A 91 días, 100.000 × 6,78 % × 91 ÷ 360 = 1713,83 pesos, y recibes 101.713,83.

A 182 días, 100.000 × 6,91 % × 182 ÷ 360 = 3493,39 pesos, es decir, 103.493,39 al vencimiento. Banxico informó el plazo de seis meses como 175 días en esa subasta; con ese plazo el cálculo da 3359,03 pesos, para un total de 103.359,03.

Qué conviene revisar antes de invertir

Antes de comprar, consulta la tasa de la última subasta en Banxico o en CETESdirecto, que muestra la tasa bruta de la última subasta publicada. Como el resultado de este ejemplo es bruto, el monto final puede ser menor una vez que se consideren impuestos y la inflación, y también cambiará si reinviertes al vencimiento a una tasa distinta.