Las acciones de Banco del Bajío (BBAJIO) retrocedieron hasta 4.91% en las primeras operaciones del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que el banco reportara resultados al cierre de 2025 con presiones en margen financiero y menor crecimiento de cartera.

Los títulos llegaron a cotizar en 53.62 pesos por unidad (Ciudad de México 8:48 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

El reporte fue calificado como “mixto” por analistas de Kapital Grupo Financiero, debido a que, si bien las métricas de capitalización y riesgo superaron expectativas, el margen financiero, la eficiencia operativa y el crecimiento crediticio quedaron por debajo de los objetivos iniciales, reflejando el impacto del entorno de tasas más bajas.

Margen financiero a la baja

Al cierre de 2025, los ingresos por intereses disminuyeron ante una caída de 230 puntos base en la tasa promedio sobre activos. Si bien los gastos por intereses también se redujeron —por una menor tasa promedio de pasivos (-160 pb)— el ajuste no fue suficiente para evitar un deterioro en la rentabilidad.

El margen financiero retrocedió 7% anual, prolongando la tendencia negativa observada en trimestres previos, señalaron analistas de BX+.

BBAJIO con presiones en utilidades

A nivel operativo, el banco basado en León, Guanajuato, enfrentó un incremento de 5.8% en gastos de administración y promoción, lo que contribuyó a una caída de 11.2% en el resultado operativo. A esto se sumó un mayor pago de impuestos, que derivó en una contracción de 15.2% anual en la utilidad neta.

“Los resultados de Banco del Bajío fueron débiles, aunque en línea con la expectativa ante la debilidad económica y elevadas bases de comparación. Sin embargo, resalta un crecimiento de cartera menor que lo que reporta el sistema financiero, y que acumula dos años de caídas en la utilidad anual”, escribió Ariel Méndez, analista bursátil en BX+.

¿Qué esperan los analistas?

Pese al retroceso en la BMV, las casas de análisis mantienen una postura positiva hacia el mediano plazo. Kapital anticipa una “normalización de rentabilidad y provisiones”, aunque advierte un escenario de crecimiento moderado y ausencia de catalizadores claros en el corto plazo.

Guillermo Quechol, analista en Kapital, emitió una recomendación de Mantener sobre el papel, con un precio objetivo de 57.50 pesos por acción, lo que implica un potencial de alza de 7.2% en los próximos 12 meses comparado con el nivel intradia de la jornada.