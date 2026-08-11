Beu Mosheh Saúl Cerón cambió la psicología para entrar a una carrera tecnológica. Aunque su trabajo como psicólogo era gratificante observó que las oportunidades de crecimiento a futuro eran muy limitadas, en cambio, sus conocidos que estaban entrando al mundo tech tenían carreras en ascenso, contó el joven de 29 años a El Cronista.

La reconversión profesional hacia tecnología ya no ocurre únicamente entre jóvenes que buscan su primer empleo. También comienza a involucrar a trabajadores que, después de varios años en otras industrias, buscan nuevas oportunidades laborales mediante capacitación especializada.

Para dar ese giro, Cerón recurrió a un programa de formación en QA Engineering y Software Testing de TripleTen, empresa que ofrece capacitación en carreras tecnológicas. Tras completar su capacitación, consiguió incorporarse al equipo de control de calidad de EZ-AD, una empresa estadounidense de comercio digital.

“Mi trabajo se centra en asegurar que las páginas de los distintos comercios con los que trabajamos funcionen correctamente, que al realizarse cambios o integrarse nuevas herramientas, la experiencia del usuario no se vea afectada”, detalló.

El joven aseguró que la remuneración es mayor que lo que percibía como psicólogo, y que en los seis meses que lleva trabajando en tech ya recibió un aumento.

TripleTen, empresa originaria de Países Bajos, aseguró a El Cronista que la demanda de talento especializado crece más rápido que la oferta.

De acuerdo con un análisis realizado por TripleTen a partir de vacantes publicadas en LinkedIn México, si se comparan las oportunidades para Analista de Datos y Abogado, hay tres vacantes para analistas de datos por cada vacante para abogados.

En México, explica la empresa, existen distintos factores que siguen impulsando la necesidad de talento tecnológico. La transformación digital avanza en múltiples industrias y tendencias como el nearshoring están generando nuevas oportunidades, mientras la demanda de perfiles especializados continúa superando la oferta disponible.

La falta de talento especializado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para las empresas en México. En 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró que México no estaba formando el talento necesario para aprovechar oportunidades de inversión.

Una nueva ruta laboral

La brecha de talento tecnológico abre una segunda ruta profesional para quienes ya estudiaron otra carrera. Algunos profesionales están optando por adquirir nuevas habilidades y cambiar de industria sin comenzar nuevamente una carrera universitaria.

Dulce Carolina Álvarez también cambió una carrera de siete años en turismo por la de Data Science. La también egresada de TripleTen hoy trabaja como analítica de negocio en un banco nacional.

Al iniciar su búsqueda de empleo, comenzó a recibir llamadas de empresas como PayPal, HSBC, Banamex y Etsy, algo que no había considerado previamente en su trayectoria, aunque en la industria del turismo ya había detectado la necesidad de analistas de datos y le causaba un interés genuino.

TripleTen ofrece programas de Análisis de Datos, Desarrollo Web, Ciencia de Datos, Diseño UX/UI, Ingeniería QA (Software Testing) y Ciberseguridad en México, Colombia, Chile, Perú y Brasil en América Latina. La compañía presume que desde su lanzamiento en el mercado latinoamericano, ya cuentan con más de 1,300 egresados en la región.

Después de graduarse, los egresados de TripleTen se incorporan a diferentes industrias como: tecnologías de la información concentra el 39.6%, seguida de manufactura con el 11%, servicios financieros con el 10.4% y retail y servicios con el 10.4%, además de otros sectores como salud, logística y el sector público.

El mercado de capacitación tecnológica se ha diversificado: desde bootcamps privados como TripleTen y BEDU (la edtech que representa su competencia más directa), hasta programas gratuitos vinculados con empleadores, como Generation México, buscan convertir a personas sin experiencia tecnológica en candidatos para puestos de tecnología. Incluso hay opciones dirigidas únicamente a mujeres, como Laboratoria.

Empresas ya buscan talento reconvertido

En 2025, 70% de los empleadores reportó dificultades para encontrar los perfiles que necesita, mientras que en el sector de Tecnologías de la Información el porcentaje llegó a 77%, de acuerdo con ManpowerGroup. TI y análisis de datos se ubicaron, además, entre las posiciones más difíciles de cubrir.

El dato actualizado a 2026, indica que el reto para encontrar talento tech persiste, pues el 67% de los empleadores mexicanos sigue teniendo dificultades para encontrar el talento que necesita.

Debido a esta necesidad surgen acercamientos entre los programas de capacitación y las empresas. Este año, TripleTen y el retailer mexicano Liverpool realizaron un programa de tres meses en UX/UI en el que participaron estudiantes y recién egresados, quienes trabajaron en proyectos vinculados con operaciones reales de la cadena y fueron evaluados con miras a una posible incorporación.

La reconversión profesional no resuelve por sí sola la escasez de talento tecnológico, pero abre una vía para conectar a trabajadores con experiencia en otras industrias con puestos para los que existe una demanda creciente.

En un mercado donde las empresas siguen reportando dificultades para cubrir perfiles especializados, la capacitación de corta duración comienza a competir con las rutas tradicionales de formación como una alternativa para adquirir nuevas habilidades y cambiar de industria.