El desempeño económico del sureste mexicano tuvo un panorama de alto contraste en 2024, mientras Yucatán y Chiapas tuvieron un crecimiento superior al 2%, Tabasco y Campeche registraron caídas superiores a 6%.

De acuerdo con el reporte del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 2024 del Inegi, los dos estados con las peores caídas económicas fueron Campeche (-6.9%), seguido de cerca por Tabasco (-6.5%).

Las dos entidades fueron las únicas con caídas económicas superiores a 6%, entre los 9 estados que tuvieron una contracción económica el año pasado.

En ambos casos, la actividad económica fue afectada por el pésimo comportamiento de las actividades secundarias, que incluyen las actividades industriales sin contar la minería petrolera.

En el caso de Tabasco, lugar donde se construyó la Refinería Olmeca, las actividades secundarias registraron una contracción de 12.2%, mientras que el sector agropecuario y el de consumo se mantuvieron en terreno positivo.

En Campeche, gobernado por Layda Sansores, la historia es similar: las actividades secundarias se contrajeron 9.1% y ni siquiera un aumento de doble dígito en el sector primario alcanzó a compensar el desplome industrial.

Quintana Roo también mostró una caída, aunque de menor intensidad. En 2024 el PIB de esa entidad se contrajo 4.1%, pero mostró bajas en los tres sectores de la economía.

La otra cara de la moneda

En la misma región del país, Yucatán se ubicó entre los cinco estados del país con mayor crecimiento económico.

La entidad del sureste mexicano basó su repunte en un alza de 14.1% en el sector agropecuario, siendo el segundo estado con mayor crecimiento en ese rubro, mismo lugar que ocupó en materia de crecimiento en el consumo, con un incremento de 4.1%.

Chiapas, también en el sureste mexicano, también cerró el año pasado con un incremento de 2.5% en el PIBE.

Las tres ramas de la economía lograron un crecimiento superior a 2%, lo que dio solidez al resultado chiapaneco.

El Top 5

Además de Yucatán, que ocupó el quinto lugar nacional, las entidades que registraron el mayor crecimiento económico el año pasado fueron Oaxaca (+5.4%), Zacatecas (+4.7%). Durango (+4.7%) y Guanajuato (+4%).

Fuente: narrativas-mx

El año pasado, el PIB nacional tuvo un incremento de 1.4% y su repunte fue impulsado principalmente por 11 de las 32 entidades que conforman el país.

La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Sonora son responsables de dos terceras partes de la actividad económica del país.