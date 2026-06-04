Miles de viajeros deberán revisar la vigencia del pasaporte antes de planificar viajes hacia destinos internacionales como Miami (Estados Unidos), Ciudad de México (México) o incluso Madrid, en España, ya que las autoridades endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida a personas con documentos vencidos o con poca vigencia restante.

Las autoridades aeroportuarias y migratorias advirtieron que muchos pasajeros desconocen que varios destinos exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses al momento del viaje, incluso si se trata de escalas o vuelos de conexión.

A continuación, los detalles que debes tener en cuenta para no tener problemas con las autoridades migratorias.

¿Cuál es el trámite que deben realizar los viajeros antes de salir del país?

La principal recomendación es renovar el pasaporte antes de que expire o cuando tenga pocos meses de vigencia disponibles. Esto es clave para evitar inconvenientes al abordar vuelos internacionales o al pasar controles migratorios.

Por ejemplo, quienes viajen desde Ciudad de México hacia Miami, en Estados Unidos, deberán verificar que su documento cumpla con las exigencias migratorias estadounidenses, además de contar con visa vigente si corresponde.

¿Qué requisitos existen para viajar a Estados Unidos?

Las personas mexicanas que planeen viajar a Miami o a cualquier ciudad estadounidense necesitan presentar:

Pasaporte vigente

Visa estadounidense válida

Boleto de regreso o salida del país

Comprobantes de alojamiento y solvencia económica en algunos casos

Las autoridades estadounidenses también recomiendan que el pasaporte tenga vigencia suficiente durante toda la estadía para evitar restricciones al ingresar.

¿Qué deben tener en cuenta quienes viajen a España?

Para quienes planeen visitar Miami Platja, localidad turística ubicada en España, el ingreso al espacio Schengen también exige documentación vigente y cumplimiento de requisitos migratorios.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Pasaporte con vigencia mínima recomendada de seis meses

Comprobante de hospedaje

Fondos suficientes para la estadía

Boleto de regreso

Seguro médico de viaje, en algunos casos

Además, las autoridades europeas recuerdan que los viajeros mexicanos no pueden trabajar bajo condición de turista.

Recomendaciones antes de viajar a México

Las autoridades migratorias recomiendan a quienes viajen desde Ciudad de México hacia destinos internacionales revisar con anticipación:

Vigencia del pasaporte

Requisitos de visa o permisos electrónicos

Seguro médico de viaje

Condiciones de ingreso del país de destino

Reglas específicas de aerolíneas y escalas internacionales

No cumplir con alguno de estos requisitos podría impedir el abordaje o provocar el rechazo migratorio al llegar al destino.