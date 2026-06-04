En el marco del Mundial 2026, el gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia dirigida a los fanáticos del fútbol que viajarán a México para asistir al evento deportivo. Las autoridades señalaron que una emergencia médica podría transformarse en un serio problema económico, ya que gran parte de los seguros de salud estadounidenses no tiene cobertura internacional y algunos hospitales mexicanos exigen el pago total para usar las instalaciones.

La Embajada de EE.UU. en México y el Departamento de Estado difundieron una serie de recomendaciones para quienes viajarán a las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

El principal foco de preocupación está relacionado con los gastos médicos que podrían enfrentar los extranjeros. Según explicaron las autoridades, el gobierno estadounidense no cubre tratamientos médicos realizados fuera del país , por lo que cualquier consulta, internación o procedimiento deberá ser costeado directamente por el viajero.

Seguros médicos que no cubren en el extranjero

Las autoridades recordaron que programas federales como Medicare y Medicaid no ofrecen cobertura fuera de Estados Unidos, situación que podría dejar expuestos a miles de turistas durante el Mundial.

Ante este escenario, el Departamento de Estado recomendó contratar un seguro médico internacional antes de viajar, el cual puede evitar gastos inesperados que, en ciertos casos, llegan a representar miles de dólares por una sola atención médica.

Mientras se prepara para viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recuerde que las emergencias médicas pueden ocurrir inesperadamente. En México, el costo de la atención médica puede ser más alto de lo esperado. La mayoría de los planes de seguro médico estadounidenses no… pic.twitter.com/yxIbxrj4km — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 2, 2026

También sugirieron revisar cuidadosamente las condiciones de cada póliza, ya que no todas incluyen los mismos beneficios. Entre los aspectos que aconsejan verificar se encuentran:

Atención hospitalaria

Emergencias médicas

Transporte sanitaria

Evacuación médica

Repatriación

Otro de los puntos destacados fue la recomendación de contratar un seguro de evacuación médica, especialmente para quienes planean trasladarse entre distintas ciudades. Este servicio permite trasladar al paciente a hospitales especializados o incluso facilitar su regreso a Estados Unidos en caso de emergencia.

Advertencias para quienes viajen al Mundial 2026

El Departamento de Estado aclaró que los seguros de cancelación de viaje no reemplazan a los seguros médicos. Aunque permiten recuperar dinero por vuelos o reservas canceladas, generalmente no cubren accidentes ni enfermedades ocurridas durante la estancia en el extranjero.

Las advertencias alcanzaron incluso a quienes tengan previsto conducir en México. Según indicaron, muchos seguros de automóvil contratados en EE.UU. podrían no ser válidos fuera del país o no cumplir con los requisitos exigidos por la legislación mexicana.

Por ello, recomendaron consultar previamente con las aseguradoras y verificar si será necesario contratar una cobertura adicional. Algunas empresas de renta de vehículos, señalaron, ofrecen seguros especiales para turistas.

EE.UU. pidió extremar precauciones de seguridad

Además de las recomendaciones médicas, el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a las alertas de viaje vigentes para México, ya que el nivel de riesgo varía según el estado y puede modificarse en cualquier momento.

Actualmente, Ciudad de México y Nuevo León —dos de las sedes del Mundial— se encuentran en Nivel 2, categoría que implica “viajar con precaución”. En cambio, Jalisco, donde también habrá partidos, permanece en Nivel 3, lo que significa “reconsiderar el viaje”.