En un avance notable que transforma el acceso a la vivienda, Infonavit ha declarado que ya no será necesario acumular puntos únicamente con su cónyuge o familiares directos. A partir de este momento, también es factible hacerlo con un corresidente, lo que abarca a una pareja no formal, amigo o compañero de vida. Este avance se implementa a través del programa Unamos Créditos Infonavit, que permite la combinación de puntos con personas ajenas al núcleo familiar tradicional. Según el instituto, “puedes tramitar tu crédito con tu cónyuge, familiar (padres, hijos o hermanos) o con un corresidente (pareja o amigo)”. La medida amplía las oportunidades de acceso a un crédito mayor para la adquisición de una vivienda. El organismo se compromete a fomentar una visión más inclusiva y flexible, reconociendo las diversas formas de convivencia y los proyectos de vida compartidos. Es esencial realizar un análisis financiero previo a cualquier compromiso. Es fundamental hacer cuentas. “Es muy importante que realices tu presupuesto familiar; con esto conocerás el monto que podrás disponer para pagar tu crédito“, aconseja el organismo. Asimismo, se deben considerar aspectos como el salario, el ahorro en la Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua. En caso de cesar actividades laborales, “no se eliminan tus puntos del Infonavit“, aunque los bimestres cotizados pueden verse afectados, lo que repercute en tu puntuación total. Si ya te encuentras cotizando, tienes la oportunidad de incrementar tu puntuación mediante aportaciones voluntarias. “A través del programa de Aportaciones Extraordinarias, los trabajadores tienen la posibilidad de realizar aportaciones directamente a la Subcuenta de Vivienda“, indica la entidad correspondiente. Si te encuentras pensionado bajo la Ley 73, puedes gestionar la devolución de tu ahorro sin necesidad de desplazarte. Solo es necesario contar con tu e.firma vigente y una cuenta bancaria a tu nombre. Para aquellos que están bajo la Ley 97, el procedimiento se lleva a cabo directamente con la Afore.