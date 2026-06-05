La normativa del IRS es rigurosa y su cumplimiento no solo asegura la regularidad tributaria, sino que también previene multas, intereses, sanciones y medidas de cobro forzoso que pueden tener repercusiones en cuentas bancarias, propiedades y en la estabilidad financiera.

Mantenerse al día con las obligaciones fiscales es fundamental para cualquier ciudadano y extranjero naturalizado que resida, labore o genere ingresos en Estados Unidos.

La normativa del IRS es rigurosa y su cumplimiento no solo asegura la regularidad tributaria, sino que también previene multas, intereses, sanciones y medidas de cobro forzoso que pueden tener repercusiones en cuentas bancarias, propiedades y en la estabilidad financiera.

Estados Unidos realiza embargos de cuentas bancarias y bienes a diversos individuos.

Estados Unidos sostiene una de las políticas fiscales más rigurosas a nivel global y advierte que cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos dentro del plazo establecido por el IRS puede afrontar embargos de cuentas, retenciones salariales y acciones de cobro coercitivo.

Cuando el contribuyente omite el plazo oficial para realizar la declaración y carece de una solicitud de prórroga, la deuda empieza a generar intereses y sanciones automáticas. En ese momento, el IRS puede iniciar un proceso de cobro sin necesidad de una orden judicial.

El Gobierno embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que hayan esperado más de este tiempo.

El IRS clasifica la falta de presentación de la declaración como un incumplimiento severo, más grave que la omisión de pago del monto correspondiente.

Una a una: las penalizaciones aplicables a quienes hayan aguardado más de este periodo

En el caso de que un contribuyente, ciudadano o extranjero, no presente su declaración dentro del plazo establecido, el IRS puede imponer sanciones severas. Detallamos, una a una, todas las consecuencias: