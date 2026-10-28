Científicos miden las huellas de dinosaurios halladas en Apatzingán, Michoacán. El INAH explicó que “se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande”

Un grupo de pobladores en el municipio de Apatzingán, Michoacán encontraron 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de distintas especies en un arroyo de San Juan de los Plátanos. Estas personas no son arqueólogos y paleontólogos, según reportaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, este hallazgo importante para México.

Aunque los habitantes no eran especialistas, su aviso permitió que investigadores acudieran al lugar para examinar las pisadas. Raymundo Cervantes Barriga, investigador del Centro INAH Michoacán, realizó el dictamen y confirmó que pertenecen a dinosaurios herbívoros y carnívoros de tamaño mediano y grande.

De acuerdo con el instituto, las primeras observaciones permitieron identificar huellas atribuidas a tres grupos de dinosaurios: grandes terópodos carnívoros, animales similares a los raptores y herbívoros conocidos como dinosaurios pico de pato. El INAH explicó que “se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande”.

Las huellas fueron localizadas en el lecho de un arroyo, por pobladores de la comunidad de San Juan de los Plátanos y reportadas al Centro INAH en la entidad. INAH

Estas son las especies de dinosaurios que dejaron sus huellas en Michoacán

Las características de las pisadas, como su tamaño, forma, número de dedos y profundidad, permitieron establecer una identificación preliminar de las familias a las que podrían pertenecer:

Terópodos carnívoros: de gran tamaño, posiblemente tiranosáuridos, que podían alcanzar hasta cuatro metros de altura.

Dinosaurios similares a los raptores : pertenecientes al grupo Dromaeosauridae, con una altura de hasta dos metros.

Dinosaurios pico de pato: herbívoros de la familia Hadrosauridae, que podían medir hasta cuatro metros de altura.

EL geólogo Jasinto Robles Camacho estudiará las tomas de las muestras halladas. INAH

¿Cómo son las huellas de dinosaurios encontradas en Apatzingán?

Las pisadas se distribuyen en un área de aproximadamente 40 metros cuadrados, sobre una plataforma de roca sedimentaria ubicada en el borde de un arroyo.

Las huellas miden entre 12 y 48 centímetros de longitud, con una anchura de hasta 30 centímetros. Los especialistas consideran que podrían existir más marcas en los espacios todavía pendientes de revisar.

Según el investigador Raymundo Cervantes Barriga, los dinosaurios habitaron esta región durante el Cretácico tardío, hace unos 65 millones de años, cuando probablemente había cuerpos de agua.

Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y los límites de Tiquicheo y Tuzantla cuentan con antecedentes de huellas similares. INAH

Un descubrimiento paleontólogo de gran importancia para la ciencia

Desde el 21 de octubre de 2026, especialistas del INAH trabajan en la documentación y el registro del sitio. También tomaron muestras de roca para analizarlas y realizan estudios de fotogrametría y elaboración de moldes para conservar la evidencia.

El arqueólogo José Luis Punzo Díaz señaló que el hallazgo puede aportar información sobre el desplazamiento y la convivencia de estos animales. “Todavía no se determina cuántas especies se vayan a identificar con los protocolos de estudio paleontológico” , explicó.

“Un hallazgo de este tipo abre una ventana a un periodo que todos tenemos en el imaginario, pero que pocas veces se da la oportunidad de estudiarlo”, afirmó el arqueólogo Luis Punzo Díaz.

Michoacán ya cuenta con antecedentes de huellas de dinosaurios en Playa Azul, El Aguaje y los límites de Tiquicheo y Tuzantla. El sitio de Apatzingán sería el cuarto registrado en el estado, mientras que México cuenta con poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurios registrados ante el INAH.