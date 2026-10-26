La construcción de la presa Mujer Solteca, en la región Sierra Sur de Oaxaca, forma parte de un proyecto de infraestructura hídrica que busca reforzar el abastecimiento de agua potable en la capital estatal y la zona metropolitana ubicada en el sur de México.

Según informó el Gobierno de Oaxaca el 2 de junio de 2026, la cortina de la presa tendrá una altura de 72 metros y una longitud de 214 metros, con una capacidad de 20 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Además, la obra está a cargo de un contrato federal adjudicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Dónde se construye la presa Mujer Solteca y cómo será?

La presa se construye en el municipio oaxaqueño de Villa Sola de Vega. En ese sentido, el Gobierno estatal informó que el proyecto busca contribuir al suministro de agua potable para la ciudad de Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana durante los próximos 50 años.

De acuerdo con la información oficial, la cortina de la presa Mujer Solteca tendrá las siguientes dimensiones:

Altura : 72 metros

Longitud : 214 metros

Capacidad de almacenamiento: 20 millones de metros cúbicos de agua.

Director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández. Gobierno de Oaxaca

El proyecto también suma estructuras para controlar los excedentes y evitar riesgos de sobrellenado, además de una obra de toma que permitirá extraer el agua para conducirla a una planta potabilizadora. Estas instalaciones son necesarias para integrar el almacenamiento con el resto del sistema hídrico.

Las obras complementarias que se incluyen en el proyecto

La presa es uno de los componentes de una infraestructura más amplia. Según la ficha del proyecto publicada en Proyectos México, el sistema incluye un acueducto de aproximadamente 100,9 kilómetros, una planta potabilizadora, estaciones de bombeo, líneas de interconexión y redes.

El acueducto permitirá transportar el agua desde la zona de la presa hacia la infraestructura de abastecimiento . Por ello, la terminación de la cortina no significa, por sí sola, que todo el sistema esté listo para suministrar agua potable: también deben completarse las obras complementarias.

La licitación de la obra y los días de construcción de la presa

El Gobierno de Oaxaca anunció el 2 de junio de 2026 que GAMI, Ingenierías e Instalaciones, S. A. de C. V., fue seleccionada en el proceso de licitación federal coordinado por Conagua. En el concurso participaron nueve empresas y, según el comunicado estatal, la seleccionada cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos.

A su vez, la ficha de Proyectos México identifica la adjudicación en participación conjunta con Desarrollo y Construcciones Urbanas, S. A. de C. V., y registra un plazo de ejecución de 540 días para la construcción de la presa.