El Gobierno de Naucalpan anunció el proyecto del Tren Ligero que conectará Buenavista, en la CDMX.

El proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista busca cambiar la forma en que se conecta el Estado de México con la capital del país. Así lo informó el gobierno municipal de Naucalpan de Juárez, que dio a conocer las especificaciones técnicas de la obra.

La vía tendrá una longitud total de 14.6 kilómetros. De ese trazo, 7.4 kilómetros correrán dentro del municipio mexiquense de Naucalpan y los otros 7.2 kilómetros cruzarán territorio de la Ciudad de México.

¿Por dónde pasará el Tren Ligero en la capital?

En su recorrido por la Ciudad de México, el sistema atravesará tres demarcaciones: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Son zonas por las que circulan a diario trabajadores y estudiantes que se mueven desde la periferia mexiquense hacia los nodos financieros, de servicios e industriales de la capital.

Con este trazado, el proyecto busca enlazar de forma directa las principales arterias del Estado de México con la red central de transporte capitalino en Buenavista.

El gobierno local presentó nuevos detalles del proyecto de tren eléctrico que conectaría Buenavista, en la #CDMX, con Río Hondo. Gobierno de Naucalpan

¿Cuánto costará y a cuántas personas alcanzará?

Las proyecciones de demanda calculan que el tren transportará a unos 192 mil pasajeros al día. La meta es desahogar vialidades muy saturadas y rutas urbanas que hoy operan al límite de su capacidad en la zona poniente del Valle de México, además de ofrecer una alternativa de traslado sobre rieles. Estas son las cifras principales del proyecto:

El presupuesto proyectado es de 15,160 millones de pesos;

El área de influencia abarca a 1.74 millones de habitantes;

Se estima una atención directa a cerca de 400 mil personas;

Habría un impacto potencial en aproximadamente 80 mil pobladores de sectores con altos índices de marginación urbana y pocas opciones de transporte masivo.

El proyecto aún no tiene fechas, ni plazos confirmados. Gobierno de Naucalpan

El Tren Ligero Naucalpan-Buenavista se plantea como una alternativa de transporte sobre rieles para el corredor metropolitano entre el Estado de México y la capital.