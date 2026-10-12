Grupo Bimbo celebró su carrera con causa este 2026 con un crecimiento de 10% de participación | Foto: sitio web de Bimbo.

En esta noticia Una convocatoria con alcance internacional

Grupo Bimbo amplió el alcance de su carrera global en 2026, con un crecimiento de más de 10% en participantes respecto al año anterior. La undécima edición de Bimbo Global Race reunió a más de 171,000 personas en 29 ciudades de 23 países y permitirá a la panificadora donar más de 3.4 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos.

La iniciativa conecta la participación en eventos deportivos con las donaciones de alimentos, en un modelo que extiende su alcance a los mercados donde opera la compañía. Con los resultados de este año, el programa superó los 33 millones de rebanadas donadas desde su creación, frente a los más de 30 millones acumulados durante sus primeras diez ediciones.

Una convocatoria con alcance internacional

La carrera principal se realizó el 27 de septiembre en la mayoría de las sedes, aunque las actividades de Toronto, Canadá, y Montevideo, Uruguay, están programadas para el 4 y el 18 de octubre, respectivamente.

En México, la convocatoria abarcó Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Veracruz. En Norteamérica también incluyó Los Ángeles y Toronto, mientras que en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia se desarrollaron actividades en ciudades como Bogotá, São Paulo, Santiago, Madrid, Manchester, Delhi y Beijing.

Estados Unidos fue uno de los mercados con mayor participación: más de 20,000 personas se sumaron a la edición de 2026. Pasadena, California, registró 10,000 participantes y otros 10,000 corrieron de manera virtual. Las inscripciones permitirán donar 220,000 rebanadas de pan de Sara Lee en ese país.

La oferta de actividades se adaptó a distintos públicos mediante caminatas de tres kilómetros y carreras de cinco y 10 kilómetros, según la ciudad. Santiago de Chile fue la sede anfitriona de esta edición y aportó elementos de su identidad cultural al diseño de la camiseta y la medalla oficiales.