Para Grupo Bimbo, que opera en 39 países, uno de los mayores desafíos de ser una empresa sustentable es avanzar con ambición, pero también con rigor y a escala. “Cuando se opera en múltiples países y con cadenas de valor complejas, la sustentabilidad no se logra solo fijando metas; implica transformar procesos, invertir en innovación, desarrollar proveedores y asegurar trazabilidad, sin perder viabilidad operativa ni financiera”, dijo Alejandra Vázquez Langle, directora global de sustentabilidad. Grupo Bimbo trabaja la sustentabilidad desde distintos frentes. Desde lograr una alimentación saludable para sus consumidores, crear empaques sustentables hasta distribuir sus productos en vehículos que contaminan cada vez menos. En 2025, la empresa alcanzó un 98% de nutrición positiva en panes, bollería, English Muffins y bagels salados, y 48% de sus ventas provinieron de productos con 3.5 estrellas o más en Health Star Rating. También lograron un 99% de empaques reciclables y 4,546 vehículos eléctricos en operación; un total de 8,065 vehículos sustentables si se consideran también híbridos y otras tecnologías alternas. Para Vázquez el verdadero desafío está en integrar la sustentabilidad desde el diseño del negocio, de forma consistente en todos los mercados, tomando en cuenta realidades regulatorias, tecnológicas y sociales distintas. Hacerlo requiere disciplina, transparencia y una visión de largo plazo, pero es lo que permite generar impacto real y construir empresas resilientes y preparadas para el futuro. Desde el punto de vista de Grupo Bimbo, la sustentabilidad hoy no es un complemento, sino la base sobre la cual las empresas pueden crecer de manera sólida y duradera. Las compañías que buscan seguir siendo relevantes en el largo plazo entienden que crear valor implica generar impacto positivo para las personas, las comunidades y el planeta, al mismo tiempo que fortalecen su negocio. “En Grupo Bimbo concebimos la sustentabilidad como una forma de hacer empresa, integrada a nuestra estrategia y a cada decisión que tomamos a lo largo de la cadena de valor: desde mejorar continuamente nuestros productos, cuidar y desarrollar a nuestra gente, reducir nuestro impacto ambiental y trabajar de la mano con las comunidades y nuestros socios”, comentó Vázquez. En Grupo Bimbo, la sustentabilidad se vive en lo cotidiano. Su propósito es: alimentar un mundo mejor. Esto guía las decisiones del día a día de sus alrededor de 73,000 colaboradores en México, desde una planta hasta una oficina administrativa. “Nuestra estrategia de sustentabilidad, basada en los pilares Para Ti, Para la Vida y Para la Naturaleza, permite que cada colaborador entienda cómo su rol contribuye a objetivos claros y medibles. Así, la sustentabilidad no es un esfuerzo adicional, sino parte natural de cómo operamos, innovamos y tomamos decisiones todos los días”, aseguró Vázquez. Muchas de las acciones más relevantes en materia de sustentabilidad de Bimbo ocurren dentro de sus procesos de innovación y de sus operaciones, y no siempre son visibles para el consumidor final, pero son fundamentales para cumplir los objetivos de largo plazo. Hay un equipo dedicado permanentemente a mejorar el portafolio de Bimbo mediante la constante investigación, reformulación y desarrollo. “Gracias a este trabajo continuo, hoy el 99% de nuestros productos de consumo diario ya son libres de saborizantes y colorantes artificiales”, presumió Vázquez. La directiva aseguró que en Grupo Bimbo trabajan todos los días para que sus plantas, centros de distribución y edificios sean cada vez más eficientes y responsables con el ambiente. El 97% de la energía eléctrica con la que opera día a día Grupo Bimbo proveniente de fuentes renovables, lo que les permite reducir emisiones. Asimismo, la compañía impulsa una gestión responsable del agua, incorporando sistemas de reúso y recirculación en distintos procesos industriales, especialmente en zonas con estrés hídrico. Hoy, el 100% del agua tratada es reutilizada dentro de las operaciones, en comparación con 2020. Adicionalmente, Bimbo trabaja constantemente en la reducción, separación y aprovechamiento de residuos, con plantas y centros que ya operan bajo esquemas de cero residuos a relleno sanitario, y mediante colaboraciones clave como la que tienen con ECOCE, que fortalecen la economía circular y el manejo responsable de empaques. La empresa con ocho décadas en el mercado trabaja también en proteger y regenerar los sistemas naturales. En su eje de agricultura regenerativa, ya superaron las 500 mil hectáreas cultivadas. La meta es que hacia 2050, el total de sus ingredientes clave provenga de tierras cultivadas con este enfoque. Asimismo, Bimbo aprovechará el Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril, para sumarse a la conversación y a la toma de conciencia sobre el cuidado del planeta. “Aprovecharemos esta fecha para visibilizar iniciativas clave como nuestra apuesta por la agricultura regenerativa. Este enfoque busca cuidar la salud del suelo, fortalecer la biodiversidad y acompañar a los agricultores en la construcción de sistemas agrícolas más resilientes”, aseguró Vázquez.