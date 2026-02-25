El resultado final de 2025 de Orbia desembocó en una pérdida de u$s 359 millones, un dato que contrasta con una utilidad de u$s 228 millones de 2024. La petroquímica informó al público inversionista que las ventas tuvieron un incremento de 2% anual para alcanzar u$s 7,619 millones, debido al dinamismo en los grupos de Connectivity Solutions (infraestructura para datos) y una mezcla favorable en Fluor & Energy Materials. Pero en el segmento Polymer Solutions no logró consolidar un año de crecimiento, afectado por un alza en los precios de las materias primas y una caída en la demanda. El reporte correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por Orbia, añadió que pese al alza en las ventas, la utilidad antes de impuestos se situó en u$s1,020 millones, lo que representa una caída del 7% respecto a 2024. La compañía también reportó un incremento del costo financiero a u$s 373 millones, debido al impacto del refinanciamiento de la deuda, que hizo en el segundo trimestre del año, a lo que se sumó la apreciación del peso frente al dólar. La empresa también resintió un gasto por impuestos de u$s 291 millones, a lo que se sumaron las desinversiones, el resultado neto también reflejó efectos no monetarios derivados de la venta de activos no estratégicos durante el año.