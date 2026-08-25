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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) prepara la infraestructura financiera para una posible ampliación del vehículo de inversión creado para Petróleos Mexicanos (Pemex), en caso de que la empresa requiera recursos adicionales para sus proyectos, informó Jorge Mendoza, director general de la institución financiera.

El funcionario aclaró que todavía no existe una decisión sobre una segunda etapa del vehículo, pero señaló que Banobras está listo para atender las necesidades de Pemex, principalmente en materia de exploración y producción.

“Sí existe la posibilidad, no es un hecho, no hay una decisión tomada”, señaló Mendoza.

Explicó que el vehículo estaría destinado a inversión y no al pago de deuda. Sin embargo, el mecanismo permitiría liberar recursos de Pemex para que la empresa pueda destinar parte de ellos al pago de sus proveedores.

“Lo que esto le permite es que le libera recursos a Pemex para que Pemex a su vez también pueda pagar parte de proveedores”, indicó.

Mendoza señaló que Pemex se encuentra revisando su programa de inversión y que Banobras tiene lista la estructura para responder en caso de que la petrolera requiera ampliar sus inversiones en el corto plazo.

Aunque la prioridad sería la exploración y producción, el director general de Banobras señaló que también podría existir la posibilidad de apoyar proyectos relacionados con refinación, transformación industrial y logística.

Pemex definirá necesidades en septiembre

El funcionario explicó que hacia septiembre podrían conocerse mayores detalles sobre las necesidades de inversión de Pemex, una vez que se presenten las cifras de cierre y los programas de financiamiento, ingresos y presupuesto federal.

“Normalmente ahí nos vamos a dar cuenta de las necesidades de cada una de las dependencias, de cada una de las paraestatales y también del gobierno central”, apuntó.

En este contexto, Mendoza destacó que Banobras mantiene disponibles sus instrumentos como banca de desarrollo para atender las necesidades de financiamiento que se presenten.

Actualmente, Banobras participa como asesor financiero del gobierno mexicano en los proyectos mixtos de Pemex, aunque no participa como banco en los 10 proyectos que ya fueron firmados de los 21 contemplados para exploración y producción.

Mendoza agregó que, si se llegara a concretar una segunda ronda del vehículo de inversión de ONIX, parte de los recursos podría utilizarse para financiar proyectos.

En estos esquemas, explicó, la inversión normalmente proviene primero del sector privado, por lo que la participación de Banobras sería mediante financiamiento a los privados.

El director general de Banobras también destacó que el banco participa directamente en el proyecto de Escolín, una planta de urea para fertilizantes que, dijo, será la más grande del país.

En este proyecto, Banobras participa con 15% del capital a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y acompaña el financiamiento del privado. La planta busca contribuir a sustituir importaciones de urea, cuyos precios se han incrementado en los últimos meses.