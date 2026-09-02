La constructora española Aldesa comenzará la edificación de dos túneles en zona montañosa de México. La obra conectará dos de los destinos turísticos más visitados del país por carretera.

El contrato, adjudicado por el Gobierno mexicano, costará 659 millones de pesos (unos u$s 38,8 millones) y demandará 17 meses de trabajo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó el contrato. Los túneles forman parte de una autopista de 111 kilómetros conocida como “La Ruta de las Culturas Mayas”.

¿Dónde se construirán los nuevos túneles en México?

Los dos túneles se ubicarán en el tramo Palenque–Ocosingo, en pleno corazón montañoso de Chiapas. El primero medirá 320 metros y estará a cargo de Proacon México, filial de Aldesa.

El segundo túnel tendrá 200 metros de extensión. Fue adjudicado a un consorcio integrado por Aldesa México, Constructora de Caminos Chiapas y el Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores.

Ambas obras incluirán trabajos adicionales:

Construcción de portales de acceso

Movimiento de tierras y drenajes

Pavimentación

Instalaciones eléctricas y de alumbrado

El contrato, adjudicado por el Gobierno mexicano, costará 659 millones de pesos (unos u$s 38,8 millones) y demandará 17 meses de trabajo.

¿Cómo beneficiará esta obra a los destinos turísticos de México?

La nueva carretera busca facilitar el acceso entre Palenque, sede de una zona arqueológica maya, y San Cristóbal de las Casas, ciudad colonial declarada Pueblo Mágico.

Actualmente, el trayecto por las montañas de Chiapas puede demorar varias horas debido al terreno accidentado.

El proyecto integral de la autopista requiere una inversión superior a los 20.000 millones de pesos. Contempla 73 estructuras, entre puentes, túneles y pasos de fauna, para impulsar el turismo en la región.