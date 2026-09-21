¿Qué es la declaración mensual del SAT y cómo presentarla?

La declaración mensual es un trámite obligatorio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. Se trata de un envío periódico de información fiscal mediante el cual una persona física o moral reporta los impuestos que debe pagar o reportar, de acuerdo con sus obligaciones fiscales.

Para determinar el resultado del periodo se revisan los ingresos, las operaciones facturadas, los impuestos retenidos y los conceptos acreditables, con lo que se establece si existe un impuesto a cargo, un saldo a favor o una declaración en ceros.

¿Qué es la declaración mensual del SAT y cómo presentarla? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las obligaciones que pueden formar parte de una declaración mensual se encuentran el ISR propio, el IVA, el IEPS cuando corresponda, las retenciones de ISR por sueldos y salarios y las retenciones de IVA.

¿Quién debe presentar la declaración mensual en 2026?

Este trámite deben realizarlo los contribuyentes que tienen obligaciones fiscales activas ante el SAT. Son estos quienes deben realizar pagos provisionales, pagos definitivos o enterar retenciones. Se incluye a:

Personas físicas con actividad empresarial

Prestadores de servicios profesionales

Quienes tienen ingresos por arrendamiento

También puede aplicar a personas morales que deben presentar pagos provisionales o definitivos, así como a patrones que realizan retenciones por salarios y asimilados y a contribuyentes obligados a efectuar retenciones de IVA.

No se debe asumir que la ausencia de movimientos elimina la obligación de presentar la declaración. En algunos casos, el contribuyente debe cumplir con ella aunque el resultado sea en ceros.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración mensual?

Como regla general, la declaración mensual debe presentarse el día 17 del mes siguiente al periodo que se declara. Además, existe una facilidad relacionada con el sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que permite a determinados contribuyentes contar con entre uno y cinco días hábiles adicionales.

Por ejemplo, la declaración correspondiente a enero de 2026 se presenta en febrero, mientras que la de febrero corresponde a marzo. El mismo esquema continúa durante el año: marzo se declara en abril, abril en mayo y así sucesivamente, hasta llegar a diciembre de 2026, cuya declaración corresponde a enero de 2027.

Aunque existen facilidades de acuerdo con el RFC, el día 17 puede utilizarse como fecha interna de control para evitar dejar el trámite hasta el último momento.

¿Qué impuestos se declaran cada mes ante el SAT?

Los impuestos que deben declararse dependen de varios factores, como:

Régimen fiscal

Actividades realizadas

Obligaciones específicas de cada contribuyente

Las personas físicas con actividad empresarial o servicios profesionales pueden tener que presentar ISR e IVA y, en determinados casos, IEPS. Por su parte, las personas morales pueden estar obligadas a presentar ISR e IVA, además de IEPS cuando corresponda.

En el caso de las empresas con trabajadores, también pueden existir obligaciones relacionadas con las retenciones de ISR por salarios y asimilados. Asimismo, quienes realizan determinados pagos a terceros pueden estar obligados a retener y enterar ISR o IVA.

¿Cómo presentar la declaración mensual del SAT?

El primer paso consiste en reunir y ordenar la información correspondiente al periodo. Esto incluye:

CFDI emitidos y recibidos

Pagos

Gastos deducibles

Nómina

Retenciones realizadas

Después es necesario identificar cuáles son las obligaciones fiscales que corresponden al contribuyente. No todas las declaraciones mensuales incluyen los mismos impuestos, por lo que es importante determinar qué es lo que se debe presentar.

El siguiente paso es calcular y validar la información antes de ingresar los datos al sitio web del organismo. Se deben revisar los ingresos, deducciones, IVA trasladado, IVA acreditable y retenciones, y comprobar que las cifras coincidan con la contabilidad y los comprobantes fiscales.

Una vez dentro del portal, se debe revisar la información precargada y verificar que se esté utilizando el apartado correspondiente al tipo de declaración.

Finalmente, después de validar los datos, se presenta la declaración y se conserva el acuse de recibo, la línea de captura y el comprobante de pago cuando corresponda. Estos documentos sirven como respaldo para el seguimiento de las obligaciones fiscales y posibles aclaraciones posteriores.