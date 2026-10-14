Las deudas forman parte de la vida financiera de muchas personas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamientos para bienes o servicios y otras obligaciones pueden coexistir al mismo tiempo sin representar necesariamente un problema. Sin embargo, cuando los pagos comienzan a acumularse, mantener el control puede volverse cada vez más complicado.

Uno de los principales desafíos es administrar diferentes fechas de vencimiento, tasas de interés y montos mensuales. Esta situación puede aumentar el riesgo de olvidos, generar cargos por retrasos y dificultar la planificación del presupuesto mensual. Por ello, los especialistas recomiendan llevar un registro detallado de todas las obligaciones vigentes antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué significa consolidar varias deudas?

La consolidación consiste en reunir varias deudas en un solo crédito con el objetivo de simplificar la administración de los pagos. En lugar de gestionar diferentes obligaciones con distintos vencimientos, la persona concentra sus compromisos en una sola mensualidad y bajo nuevas condiciones financieras.

Dentro de este segmento se encuentra Brío, un crédito de consolidación que, de acuerdo con la información de su sitio web, está orientado a personas que buscan simplificar el pago de varias deudas mediante un único crédito y una tasa personalizada según su perfil financiero.

Brío permite unificar varias deudas en un solo crédito con una tasa personalizada. Fuente: Shutterstock Kmpzzz

Algunos de los beneficios que ofrecen son:

Tasa de interés personalizada desde 16.9% al 44.9%, de acuerdo al historial del solicitante.

Preaprobación inmediata.

Crédito desde $20 mil hasta $350 mil pesos.

Plazos de 12 a 36 meses, sin penalización por anticipos.

Sin necesidad de aval, ni garantías.

Los factores que conviene analizar antes de decidir

Los expertos recomiendan comparar el costo total de las deudas actuales con el de cualquier propuesta de consolidación. También es importante revisar cuál es el porcentaje del ingreso mensual que actualmente se destina al pago de deudas. Cuando una parte significativa del presupuesto se compromete cada mes, puede ser útil evaluar alternativas que ayuden a reorganizar los pagos, siempre que las nuevas condiciones resulten sostenibles.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar opciones de crédito, revisar el Costo Anual Total (CAT) y analizar cuidadosamente las cláusulas de contratación antes de adquirir cualquier compromiso financiero. Estas medidas ayudan a tomar decisiones más informadas y acordes con las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.