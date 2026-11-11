El phishing, el fraude y el robo de credenciales pueden comprometer una PyME. Claves para detectar riesgos y reforzar la ciberseguridad a tiempo.

Crecer, vender más, sumar clientes y optimizar procesos son objetivos habituales para cualquier empresa. Sin embargo, ese avance también amplíalos puntos que son necesarios proteger: desde los medios de pago y las plataformas de venta hasta las cuentas de empleados, proveedores y herramientas utilizadas todos los días.

Frente a ese escenario surgió PyMEs Ciberseguras, una iniciativa encabezada por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), en colaboración Mastercard, Capa 8 y KIO IT Services y otros aliados que buscan brindar a las pequeñas y medianas empresas herramientas, conocimiento y capacidades para identificar vulnerabilidades, gestionar riesgos y fortalecer su resiliencia digital.

El riesgo de dejar la ciberseguridad para después

El temor a los ciberataques y al fraude no solo plantea un problema de seguridad, también puede convertirse en un freno para la digitalización. Según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el 64% de las PyMEs encuestadas identifica estas amenazas como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales.

Al mismo tiempo, el estudio muestra que los propietarios de negocios ven la ciberseguridad como un motor de crecimiento y no únicamente como una medida defensiva. El 40%de los encuestados afirmó que contar con mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a alcanzar un crecimiento adicional del 25% o más. Además, el 45% señaló el aumento de las ventas online y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años.

Los propietarios de negocios ven la ciberseguridad como un motor de crecimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La exposición, además, no desaparece por tratarse de una empresa de menor tamaño. Aunque el 91% de las pymes mexicanas afirma estar familiarizado con la ciberseguridad, solo el 16% se siente preparado para proteger su negocio. Para una empresa de cualquier tamaño, el desafío pasa entonces por reconocer dónde están los principales riesgos y establecer prioridades. Como señaló Silvana Hernández, presidenta de la División Norte de América Latina en Mastercard: “La digitalización solo genera crecimiento cuando existe confianza. Y hoy más que nunca, la confianza depende de la ciberseguridad”.

¿Cómo conocer los puntos débiles antes de un ataque?

PyMEs Ciberseguras ofrece una ruta gratuita de cinco etapas: conciencia, autodiagnóstico AMITI, My Cyber Risk, remediación y progresión; para ayudar a las empresas a identificar riesgos y avanzar hacia acciones concretas de protección.

El programa incluye la donación de 500,000 licencias de My Cyber Risk, herramienta de Mastercard que permite visualizar la exposición digital y detectar vulnerabilidades que podrían pasar inadvertidas. La solución proporciona una calificación de riesgo, una visión priorizada de las vulnerabilidades y recomendaciones de remediación.

La iniciativa incluye cinco masterclasses prácticas mediante webinars con casos reales y contenidos dirigidos a los pequeños empresarios. Estos encuentros incluyen temas como riesgos digitales, autodiagnóstico, recomendaciones y estrategias de ciberseguridad para PyMEs.

En un contexto donde vender, cobrar y relacionarse con clientes depende cada vez más de herramientas digitales, fortalecer la ciberresiliencia también forma parte de la continuidad del negocio. Identificar vulnerabilidades y priorizar riesgos permite a las PyMEs adoptar nuevas soluciones digitales con mayor confianza y seguir creciendo sin perder de vista la seguridad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.