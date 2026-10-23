El responsable de la construcción fue Richart Sowa, un artista británico que buscaba hacer realidad su idea de vivir sobre una estructura flotante fabricada con materiales reciclados.

Un artista británico convirtió miles de botellas de plástico recicladas en una isla artificial frente a Isla Mujeres, en México. El proyecto, llamado Joyxee Island, llegó a tener una superficie de unos 743 metros cuadrados y sirvió durante años como vivienda de su creador.

El responsable de la construcción fue Richart Sowa, un artista británico que buscaba hacer realidad su idea de vivir sobre una estructura flotante fabricada con materiales reciclados. La isla se encontraba en aguas cercanas a Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

La estructura estaba formada por botellas de plástico colocadas dentro de redes, que funcionaban como base flotante. Sobre ella, Sowa construyó una vivienda de tres pisos y agregó distintos elementos para convertir el lugar en un espacio habitable.

Joyxee Island: cómo era la isla de botellas de plástico

La construcción de Joyxee Island comenzó a finales de 2007 y quedó terminada hacia 2008. Según reportes, Sowa utilizó alrededor de 150.000 botellas de plástico recicladas para formar la plataforma flotante.

Sobre la estructura instaló una casa de tres plantas, además de dos estanques, una cascada, áreas con vegetación y espacios destinados al cultivo de plantas. La vivienda también contaba con conexión a internet y sistemas diseñados para aprovechar fuentes de energía renovable.

Entre las características más llamativas estaba una lavadora impulsada por el movimiento de las olas. La vivienda utilizaba además paneles solares para producir electricidad y contaba con mecanismos para recolectar agua de lluvia.

La isla también llegó a funcionar como atracción turística. Los visitantes podían recorrerla y llegar hasta allí mediante una embarcación con capacidad para ocho personas que Sowa había construido utilizando materiales reciclados.

Según reportes, Sowa utilizó alrededor de 150.000 botellas de plástico recicladas para formar la plataforma flotante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Joyxee Island y qué pasó con la construcción

Joyxee Island no fue el primer intento de Sowa por construir una vivienda flotante. Antes había creado Spiral Island, otro proyecto basado en botellas recicladas. Aquella primera isla fue destruida en 2005 por el huracán Emily, después de permanecer en una laguna cercana a Puerto Aventuras.

Después de aquel episodio, el artista volvió a reunir botellas y comenzó a construir una nueva estructura en Isla Mujeres. Joyxee Island fue ampliándose con el tiempo y llegó a cubrir unos 743 metros cuadrados, de acuerdo con reportes posteriores sobre el proyecto.

Sin embargo, la isla tampoco permaneció de manera definitiva. Las tormentas provocaron daños en la estructura y las autoridades locales ordenaron retirarla. En enero de 2019 se informó que Joyxee Island había dejado de existir como consecuencia de esos daños y de su posterior desmontaje.

Actualmente, Joyxee Island es un proyecto histórico y ya no puede visitarse. Su caso quedó registrado como uno de los particulares experimentos de construcción con materiales reciclados realizados frente a las costas del Caribe mexicano.