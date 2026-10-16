Los salarios fijados en paritarias acumulan una pérdida real de 6,9% desde noviembre de 2023, el mes previo al cambio de Gobierno. Así lo midió un informe de la Secretaría de Trabajo al que accedió El Cronista. El número esconde una realidad despareja: algunas actividades recuperaron poder de compra y otras lo perdieron de forma brutal.

El relevamiento tomó los 26 convenios colectivos más representativos del país y comparó su salario real entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. Es la primera vez, según se informó, que el organismo mide las paritarias desde el último mes de la gestión anterior y no solo contra los últimos doce meses.

Cómo le fue al salario privado registrado

El salario promedio del empleo privado registrado, con o sin convenio, está 1,2% por encima del nivel de noviembre de 2023. En términos reales, el trabajador formal promedio cobra hoy algo más que antes de la llegada de Milei, aunque la mejora es mínima y llegó después de tres meses seguidos de caída.

La brecha entre ambos indicadores supera los ocho puntos porcentuales: +1,2% para el salario general y -6,9% para el de convenio. Los dos miden cosas distintas: uno sigue lo pactado en las paritarias y el otro lo que las empresas declaran al sistema previsional.

Agosto trajo un alivio. El salario privado registrado mejoró 1,3% mensual en términos reales, mientras que el de convenio avanzó 0,9%. Fue un rebote tras un trimestre complicado: según el informe, el poder adquisitivo del salario promedio había caído 1,1% en julio y 3,6% en los últimos tres meses.

Otra particularidad que marca en análisis de la cartera que encabeza Julio Cordero es que, en los últimos meses, los salarios de convenio resistieron mejor que los efectivos: el salario conformado no varió en julio y acumuló tres meses con poder de compra similar. La Secretaría señaló que es un escenario inverso al de los últimos dos años.

El Cronista

El promedio, además, convive con un mercado laboral frágil. El empleo asalariado privado acumula una pérdida de unos 141 mil trabajadores desde junio de 2025, según el SIPA. En junio, la caída se moderó a 0,1% mensual, y en julio el empleo en los principales aglomerados dejó de caer.

Detrás del promedio hay sectores muy distintos. Sobre una desagregación de 14 actividades, y hasta junio, cinco aumentaron sensiblemente sus salarios reales, tres los mantuvieron y seis cayeron. Hotelería y restaurantes lideró con 11,8%, seguida por servicios comunitarios (7,6%) y servicios empresariales e inmobiliarios (6,9%). Transporte (-4,3%) y Comercio (-3%) quedaron al fondo.

Los convenios que ganaron y los que perdieron

De los 26 convenios relevados, 14 mantuvieron o mejoraron su poder adquisitivo y 12 lo perdieron. La foto es casi una mitad y mitad, pero la distancia entre extremos es enorme: de una ganancia real de 15% a una pérdida de 32% frente a la inflación acumulada desde noviembre de 2023.

Los mejores resultados los tuvieron las entidades deportivas y sociales (Utedyc), con una mejora real acumulada de 15%. Les siguieron los gráficos, con 13,2%, y los gastronómicos y hoteleros, junto con los de farmacias, con 11% cada uno. Son actividades que lograron negociar subas capaces de superar a los precios.

También terminaron por encima de la inflación transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos y la industria aceitera. La Secretaría atribuyó las diferencias entre sectores a la heterogeneidad económica de cada actividad y a la periodicidad de sus pautas paritarias, en un contexto de desaceleración inflacionaria.

En el otro extremo, los textiles sufrieron la peor caída: 32% en términos reales. El salario de este convenio perdió casi un tercio de su poder de compra en menos de tres años, en un contexto en que la industria manufacturera viene perdiendo empleo desde junio de 2025.

Comercio, el gremio más numeroso del país, retrocedió 18%. Le siguen el transporte de pasajeros, con una baja de 13%, y los encargados de edificios, con 12,1%. Comercio, además, figura entre los cuatro sectores con caída persistente del empleo desde junio de 2025, según el informe de septiembre.

Otras actividades de peso en el empleo formal también quedaron atrás. Sanidad, metalúrgicos, alimentación y construcción perdieron entre 5% y 9% en términos reales. Ninguna logró acompañar el aumento del costo de vida desde noviembre de 2023.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Una senda descendente y poca conflictividad

La Secretaría de Trabajo reconoció que los salarios de paritarias ingresaron en una “senda descendente” desde el segundo trimestre de 2025. Es decir, el deterioro de las paritarias lleva más de un año, y el repunte de agosto todavía no alcanza para revertir la pérdida acumulada de 6,9%.

Hay un dato que acompaña a los salarios: la conflictividad. En julio se registraron solo 13 conflictos con paro, el mínimo desde 2006, cuando comenzó la medición. El promedio histórico para ese mes es de 36. Los huelguistas fueron 9358, un 86% menos que el promedio de 2006 a 2025.

La consultora C-P, que sigue los salarios por su cuenta, aporta tres datos para tener en cuenta: los meses de caída suelen ser seguidos de rebotes; la desaceleración de la inflación da alivio pero no asegura recuperación; y pesan cada vez más las sumas fijas y los adicionales pagados por fuera del convenio.

Para un trabajador bajo convenio, el resultado es concreto: si su gremio está entre los que perdieron, puede comprar menos que en noviembre de 2023 con el mismo empleo y la misma categoría. El atraso va del 5% al 32% según la actividad, y la mejora de los ganadores llega a 15% como máximo.