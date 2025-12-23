Para que el beneficio fiscal aplique en la declaración que se presentará en 2026 (correspondiente a los ingresos de 2025), la aportación debe realizarse antes de que termine el año.

La escasez de empleos con seguridad social ha encendido las alertas entre los trabajadores independientes. Ante la incertidumbre sobre el retiro, cada vez más personas buscan instrumentos que no sólo ayuden a construir un ahorro de largo plazo, sino que también ofrezcan beneficios fiscales inmediatos frente al SAT.

A dos semanas de que concluya 2025, el cierre del año fiscal se convierte en una oportunidad para pagar menos impuestos y fortalecer el ahorro para la vejez a través de un Plan Personal de Retiro (PPR), uno de los instrumentos más eficientes dentro de la planeación financiera personal.

“El PPR es una forma de usar la ley a tu favor. No sólo construyes un fondo para cuando dejes de trabajar, sino que obtienes un premio fiscal que puede significar miles de pesos de regreso cada año”, explicaron analistas de Fintual en un reporte.

¿Qué es un Plan Personal de Retiro?

De acuerdo con Principal, un Plan Personal de Retiro es un instrumento de inversión de largo plazo ofrecido por fondos de inversión, bancos y aseguradoras, cuyo objetivo es hacer crecer el ahorro destinado a la jubilación, con aportaciones periódicas o extraordinarias.

Aunque muchos trabajadores cuentan con una Afore, el monto acumulado suele ser insuficiente para mantener el nivel de vida durante el retiro. Por ello, el PPR funciona como un complemento que permite aumentar el ahorro y mejorar el ingreso futuro.

Según el informe de la CNBV, poco más del 50% de los mexicanos tiene una Afore, esto es 76.1 millones de cuentas administradas; no obstante, las cifras contrastan con que el 54% trabaja en la informalidad, lo que limita su acceso a seguridad social y ahorro para el retiro.

El beneficio fiscal: posible devolución del SAT

A diferencia de esquemas agresivos de planeación fiscal, el beneficio del PPR está respaldado por la ley. El SAT permite que las aportaciones realizadas a este instrumento se deduzcan de la base gravable, lo que puede traducirse en una devolución de impuestos durante la declaración anual.

La regla indica que si se realiza una aportación al PPR antes del 31 de diciembre, el monto invertido se resta del ingreso sobre el cual el SAT calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Fintual lo ejemplifica así: si una persona gana 100 pesos y aporta 10 pesos a su PPR, el SAT ya no calculará impuestos sobre 100, sino sobre 90. Como los impuestos normalmente se retienen sobre el total del ingreso, el SAT reconoce el exceso y devuelve esa diferencia en efectivo al presentar la declaración anual.

La fecha clave: antes del 31 de diciembre

“Las instituciones deben registrar la aportación y emitir un CFDI con fecha de este ejercicio. Si se realiza el 1 o 2 de enero, ya contará para el siguiente año fiscal”, advirtieron analistas de Fintual.

En México, aseguradoras como GNP y AXA, casas de bolsa como GBM y Actinver, fondos de inversión y algunos bancos ofrecen PPR. La CNBV y la Consar recomiendan contratar planes regulados en el país y revisar periódicamente su desempeño para ajustarlos conforme cambian las metas financieras.