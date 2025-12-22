Ahorro para el retiro creció y se tienen más cuentas en el sistema.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cerró 2024 con 76.1 millones de cuentas, que incluyen las administradas por las Afores, las cuentas inhabilitadas y las resguardadas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que representó un crecimiento anual de tres por ciento. En paralelo, el ahorro voluntario y solidario alcanzó 247.7 mil millones de pesos, de acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2025.

Este avance se reflejó también en la cobertura del sistema. Por cada 10 mil personas adultas se registraron 7 mil 651 cuentas en el SAR, lo que da cuenta de un mayor alcance del ahorro para el retiro, aunque todavía con retos en términos de uso y continuidad de las aportaciones.

La distribución de las cuentas por edad presentó una forma de “u” invertida. El mayor número se concentró en el grupo de 35 a 44 años, que representó 26% del total, seguido de las personas de 25 a 34 años, con 24%.

Se trata de rangos donde una mayor proporción de la población cuenta con un empleo formal y, por tanto, con acceso al sistema de ahorro para el retiro.

En este contexto, María de la Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de AMAFORE, subrayó la relevancia de las Afores dentro del sistema de pensiones del país.

“Las Afores son una parte elemental del sistema y permiten que los trabajadores tengan una mejor jubilación”, afirmó.

Añadió que es clave que los trabajadores revisen con frecuencia su estado de cuenta, ya que muchos manifiestan interés por cambiar de Afore en busca de mejores condiciones para su ahorro.

Aportaciones voluntarias van al alza

Durante 2024, el número de aportaciones voluntarias y solidarias aumentó en comparación con 2023 y, de igual forma, el monto acumulado mostró un crecimiento significativo.

No obstante, el informe advierte que la mayoría de las y los trabajadores realizó solo una aportación voluntaria en ventanilla, lo que evidencia que el ahorro adicional todavía no forma parte de un hábito financiero constante.

En cuanto a la composición del sistema, 50.9 millones de cuentas corresponden a cuentas registradas, de las cuales el IMSS reportó 49 millones.

A nivel institucional, Azteca, Coppel y Banamex concentraron 56 por ciento del total de las cuentas administradas, lo que refleja una alta concentración del mercado de Afores.

¿Qué estado tiene más cuentas?

La información por entidad federativa también mostró contrastes. El Estado de México fue la entidad con el mayor número de cuentas administradas por el IMSS, con 6.6 millones, seguido de la Ciudad de México, con 4.3 millones, en línea con el tamaño de su población ocupada formal.

A nivel regional, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 reveló que el Noreste y el Noroeste concentran una mayor proporción de población adulta que reporta tener una cuenta de ahorro para el retiro, con 58 y 56 por ciento, respectivamente.