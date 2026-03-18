A un año de haber iniciado operaciones en el mercado mexicano, Openbank, el brazo digital de Santander, alcanzó el hito del primer millón de clientes. Sin embargo, más allá de la cifra, el reto para la institución radica en consolidar su modelo de negocio en un ecosistema fintech cada vez más saturado y con una competencia brutal en tasas de captación para lo cual ha recurrido a promociones agresivas para llamar la atención. Durante sus primeros 12 meses, la entidad registró más de 20 millones de operaciones, apalancándose en la infraestructura física de Santander (cajeros y puntos de depósito) para mitigar una de las principales barreras de la banca 100% digital: la disposición de efectivo. Esto, dijo Juan José Galnares, CEO de Openbank México, “confirma la confianza que se ha ganado en el país el modelo de banca digital global que ofrecemos”. Si bien Openbank nació como un banco totalmente digital, su ADN derivado de Santander le ha dado la posibilidad de enfocarse en los clientes. “Hacia los próximos años seguiremos impulsando la innovación, una banca accesible, y, desde luego, la inclusión financiera”, dijo Galnares. Como parte de su celebración de aniversario, Openbank implementa promociones, que incluyen la rifa de un auto entre sus clientes, a lo que se suma el anuncio de que la tasa de rendimiento pasó de 9% al 13% en los ahorros de sus clientes dentro de “Apartados Open” hasta los primeros 40 mil pesos, siendo una tasa superior a la media del mercado. Además, destacó que este año lograron consolidar productos como la cuenta de débito Open y la tarjeta de crédito con el mismo nombre, que tienen la característica de ser 100% digitales, sin anualidades, saldos mínimos ni comisiones ocultas. Openbank también permite a sus clientes aplazar sus compras superiores a $1,500 a 18 mensualidades directamente desde la app del banco. Por otra parte, la institución también cuenta con retiros gratuitos en más de 10 mil cajeros Santander y operaciones se depósito y retiro en más de 4,900 puntos de venta en todo el país. Como parte de sus promociones, Openbank ofrece hasta 3% de cashback y 3 meses sin intereses en compras digitales, así como protecciones de entrega y precio. Finalmente, destacó que Apartados Open, que permite a los clientes organizar y hacer crecer su ahorro de forma sencilla, ofrece un rendimiento anual de hasta 13%, superior al promedio de la industria y disponible 24/7.