Las pequeñas y medianas empresas del país, uno de los sectores con menor acceso al crédito, podrán acceder a una bolsa de MXN $1,800 millones a cargo de Santander México y Profuturo, que buscan pymes de alto potencial de desarrollo productivo para impulsarlas a crecer. En un comunicado, Santander México señaló que los recursos provienen de la primera emisión de un bono social, que busca impulsar la estrategia de financiamiento sostenible de la institución. “Esta operación se inscribe en los objetivos del Plan México, que promueve el fortalecimiento de las cadenas productivas, la inclusión financiera y el crecimiento regional equilibrado. Al movilizar recursos del mercado de capitales hacia pymes en zonas con menor acceso histórico al crédito, Santander y Profuturo contribuyen directamente a ampliar el financiamiento productivo formal, uno de los ejes prioritarios para detonar empleo y desarrollo económico incluyente en el país”, detalló el banco en un comunicado. La emisión de bonos se realizó a través de Certificados Bursátiles Bancarios (Cebures) con etiqueta Social, bajo el Marco Global de Fondeo Verde, Social y Sostenible y alineados con estándares internacionales en la materia. Santander México precisó que la emisión tuvo una calificación de AAA (mex) de dos agencias calificadoras y se estructuró bajo el mecanismo de vasos comunicantes a plazos de 4 y 5 años. Por su parte, señalaron que la participación de Profuturo como inversionista principal “refuerza la confianza del mercado institucional en la solidez financiera de Santander y en la consistencia de su estrategia de inversión y sostenibilidad”. Felipe García Ascencio, director general de Santander México, aseguró que el banco declaró 2026 como el año de las pymes y PFAE, por lo que el objetivo es robustecer la oferta crediticia para las pymes. Arturo García, Director General de Profuturo, afirmó que las Afores son un pilar estratégico del desarrollo nacional “En Profuturo no nos limitamos a trabajar día con día para salvaguardar el futuro financiero de los mexicanos; también tenemos el compromiso de movilizar el ahorro interno hacia inversiones productivas que fortalezcan la economía real. Esta emisión demuestra que es posible estructurar vehículos sólidos que impulsen a las pymes, generen empleo formal y fortalezcan el tejido productivo regional. En Profuturo seguiremos promoviendo mecanismos innovadores que conecten el ahorro de los mexicanos con el crecimiento sostenible del país”, añadió.